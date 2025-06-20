Вони гарна пара: син принцеси Анни поцілував свою дівчину на публічному заході в Аскоті

Гаррієт Сперлінг і Пітер Філліпс / © Getty Images

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Пару заскочили у компанії інших членів королівської сім’ї.

Гаррієт Сперлінг одягла сукню кольору лимона від Beulah London з рукавами-ліхтариками та тонким поясом на талії. Міс Сперлінг тримала в руках клатч у кольорі слонової кістки з перлами від Anya Hindmarch і взула туфлі Emmy London із замші на підборах.

Гаррієт Сперлінг і Пітер Філліпс / © Getty Images

На голові у Гаррієт був капелюх з бантом і вуаллю Nicola de Selincourt, біляве волосся вона зібрала в низьку зачіску, одягла квіткові сережки і тонке кольє з діамантами на шиї.

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Син принцеси Анни — Пітер Філліпс — був одягнений у чорний фрак, білу сорочку, світло-сірий жилет, також він був у жовтій краватці в дрібний принт, до якого була пришпилена маленька брошка і в капелюсі-циліндрі.

Гаррієт Сперлінг і Пітер Філліпс / © Getty Images

Стоячи в королівській ложі та спостерігаючи за кінними перегонами, пара майже продемонструвала поцілунок на публіці. За поцілунком, нагадаємо, на Royal Ascot також заскочили принцесу Беатріс та її чоловіка Едоардо Мапеллі-Моцці.