Суспільство
208
1 хв

Вони нереальні красуні: леді Амелія та леді Еліза Спенсер у гламурних сукнях сяяли в Мадриді

Сестри-близнючки у свої 33 роки вже дуже знамениті у світі моди і є частими гостями на світських заходах.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Леді Амелія і леді Еліза Спенсер

Леді Амелія і леді Еліза Спенсер / © Getty Images

Знамениті модниці — леді Амелія та леді Еліза Спенсер — відвідали 4-ту церемонію вручення премії Talento Fashion Awards by Hola, яка відбулася в консульстві Італії в Мадриді. Вони мали гламурний та елегантний вигляд у сукнях схожого дизайну й фасону.

Еліза обрала довгу сріблясту сукню з квітковою вишивкою від Ermanno, а Амелія була в чорному боді, поверх якого одягла довгу напівпрозору чорну сукню. Вбрання сестер-близнючок були з тонкими бретельками і мали флористичні мотиви в декорі.

Леді Амелія та леді Еліза Спенсер у Мадриді / © Getty Images

Леді Амелія та леді Еліза Спенсер у Мадриді / © Getty Images

Сестри Спенсер доповнили свої вечірні образи прикрасами Tiffany & Co. та елегантними сумками від бренду Aspinal London. Волосся в обох було зібране в лаконічний пучок, а їхні макіяжі були ніжними й сяяли.

Нагадаємо, що дівчата народилися в сім’ї графа Чарльза Спенсера та його дружини Вікторії Локвуд. Вони часті гості на світських заходах, модних показах і різних зіркових церемоніях, а також обожнюють одягатися в однакове вбрання або в речі одного кольору, щоб завжди відповідати одна одній.

Еліза та Амелія на презентації The Butler Did It у готелі Raffles у Лондоні / © Getty Images

Еліза та Амелія на презентації The Butler Did It у готелі Raffles у Лондоні / © Getty Images

Амелія та Еліза на виставці Патріка Макдавелла в рамках Тижня моди в Лондоні / © Getty Images

Амелія та Еліза на виставці Патріка Макдавелла в рамках Тижня моди в Лондоні / © Getty Images

Племінниці принцеси Діани — леді Амелія та леді Еліза Спенсер (20 фото)

