Вони нереальні красуні: леді Амелія та леді Еліза Спенсер у гламурних сукнях сяяли в Мадриді
Сестри-близнючки у свої 33 роки вже дуже знамениті у світі моди і є частими гостями на світських заходах.
Знамениті модниці — леді Амелія та леді Еліза Спенсер — відвідали 4-ту церемонію вручення премії Talento Fashion Awards by Hola, яка відбулася в консульстві Італії в Мадриді. Вони мали гламурний та елегантний вигляд у сукнях схожого дизайну й фасону.
Еліза обрала довгу сріблясту сукню з квітковою вишивкою від Ermanno, а Амелія була в чорному боді, поверх якого одягла довгу напівпрозору чорну сукню. Вбрання сестер-близнючок були з тонкими бретельками і мали флористичні мотиви в декорі.
Сестри Спенсер доповнили свої вечірні образи прикрасами Tiffany & Co. та елегантними сумками від бренду Aspinal London. Волосся в обох було зібране в лаконічний пучок, а їхні макіяжі були ніжними й сяяли.
Нагадаємо, що дівчата народилися в сім’ї графа Чарльза Спенсера та його дружини Вікторії Локвуд. Вони часті гості на світських заходах, модних показах і різних зіркових церемоніях, а також обожнюють одягатися в однакове вбрання або в речі одного кольору, щоб завжди відповідати одна одній.