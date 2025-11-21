Вони цілуються в кадрі: принц Гаррі знявся в епізоді святкового шоу своєї дружини Меган Маркл

Принц Гаррі та Меган Маркл / © Instagram Меган Маркл

Реклама

19 листопада Netflix представив перший трейлер фільму «З любов’ю, Меган: Святкова урочистість», спеціального святкового випуску герцогині Сассекської, який вийде 3 грудня.

«Я обожнюю святковий сезон», — говорить Меган у трейлері, яким вона поділилася в Instagram. «Це період, коли ми знаходимо час для спілкування з коханими людьми, дотримуємося традицій і створюємо нові».

На нових кадрах Меган прикрашає будинок, майструє та готує, розмірковуючи про те, що для неї означає це свято. Короткі кадри показують, як вона гуляє по ялинковій фермі, як друзі заглядають до неї, щоб допомогти з прикрасою та приготуванням їжі, а також миттєво показують, як вона колись навчала інших техніки упаковки подарунків своїми руками, коли працювала в Paper Source.

Реклама

Її чоловік принц Гаррі також з’являється в епізодичній ролі, насипаючи собі щось в тарілку на кухні, а потім пара цілується.

Принц Гаррі і Меган Маркл / © Instagram Меган Маркл

Що цікаво, святковий випуск Меган збігається з різдвяним концертом Кейт Міддлтон «Разом на Різдво» у Вестмінстерському абатстві, який нещодавно анонсували палац. Його запис відбудеться 5 грудня.