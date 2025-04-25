ТСН у соціальних мережах

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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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Вони відкрили меморіал: Меган Маркл показала в блогу зворушливий момент з їхньої з Гаррі поїздки до Нью-Йорка

Меган Маркл і принц Гаррі відкрили в Нью-Йорку меморіал на згадку про життя, втрачені через шкоду соціальних мереж.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Меган Маркл

Меган Маркл / © Associated Press

Герцог і герцогиня Сассекські разом із Archewell Foundation — благодійною організацією, яку вони заснували — представили потужну інсталяцію на згадку про дітей, які загинули через шкоду соціальних мереж.

Меморіал Lost Screen складається з 50 смартфонів, на кожному з яких зображена фотографія екрану, на якому фото дитини, чиє життя обірвалося через згубну дію соціальних мереж. Особисті зображення були надані батьками, які є членами Archewell Foundation Parents' Network, щоб привернути увагу до необхідності безпечнішого онлайн-простору. Меган поділилася відео із заходу у своєму Instagram.

«Важливий та емоційний вечір учора ввечері у Нью-Йорку, коли ми представили #NoChildLostToSocialMedia з батьками та сім’ями, які втратили своїх дітей через онлайн-шкоду.

Мій чоловік і я працювали з багатьма з цих сімей протягом останніх кількох років, і через The Archewell Foundation і нашу програму The Parents' Network ми підтримуємо їх у їхньому горі та підтримуємо їх у їхньому закликі до дії.

Незалежно від того, наскільки розділений світ, ми можемо погодитися, що хочемо, щоб наші діти були у безпеці від шкоди. Це є універсальна істина.

Якщо ви вирішили бути в соціальних мережах, давайте будемо прикладом для нашої молоді, ділячись добротою та позитивом. Давайте скажемо нашим дітям, що вони самодостатні, і що це життя варте того, щоб його прожити. І давайте зробимо так, щоб жодна дитина не була втрачена через соціальні мережі. З вашою підтримкою ми можемо досягти змін», — написала Меган.

Гаррі та Меган у Нью-Йорку / © Getty Images

Гаррі та Меган у Нью-Йорку / © Getty Images

Нагадаємо, до Нью-Йорка Меган і принц Гаррі приїжджали, щоб герцогиня виступила на саміті TIME100.

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