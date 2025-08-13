Вони вважали це дивним: принцам Гаррі і Вільяму не подобалось, як їх одягала мама у дитинстві

Принц Вільям, принц Гаррі, принцесса Діана / © Getty Images

Принцеса Діана відома своїм почуттям стилю. Вона протягом багатьох років співпрацювала з відомими брендами та дизайнерами, а також часто робила свої образи — модними заявами, адже її колекція складалася з не одної сукні, які в народі отримали власні назви, наприклад, найвідоміші з них «сукня помсти» і «сукня турботи».

Однако особливе задоволення принцесса отримувала, коли підбирала одяг не собі, а своим синам — принцм Вільяму і Гаррі. Коли хлопці були ще маленькими, Діана часто одягала їх у однаковий одяг, що мало дуже милий вигляд.

Однак самі принци не дуже любили бути одягненими як близнята, про що у дорослому віці не раз розповідали. Зокрема Гаррі у своїй книжці «Запасний» розповів, що Вільям ненавидів бути одягненим як молодший брат.

«Віллі не подобалося, коли нас помилково сприймали як одне ціле. Ненавидів, коли мама одягала нас в однакове. (Крім того, в плані дитячого одягу у неї був досить екстравагантний смак. Ми часто виглядали, наче близнюки з „Аліси в Країні див“.) Я майже не звертав на це уваги. Мені було байдуже, хто як вбраний. Мене все влаштовувало, якщо це не кілт (ніж у шкарпетці й вітерець під сраку мені не подобалися). Проте для Віллі ходити в такому самому піджаку й таких самих шортах, як у молодшого брата, було справжньою мукою».

Також Брати розповіли у документальному фільмі про свою матір «Діана, наша мати: її життя та спадщина», який вийшов 2017 року до 20 річниці смерті принцеси, про свої дитячі образи і що вони думають про них.

«Я щиро думаю, що вона отримувала задоволення, одягавши мене та Вільяма в найдивніші вбрання — зазвичай парні. Це були дивні шорти та маленькі блискучі туфлі зі старими застібками. Коли я дивлюся на фотографії, мені стає смішно, і я думаю: Як ти могла так з нами вчинити?».

«І, як не дивно, ми дійшли до того віку, коли Вільям обертався і казав: „Це смішно, я старший брат. Чому я повинен бути одягнений так само, як він? А я думав: „Зачекай секунду, якщо ти збираєшся одягатися по-іншому, я не буду єдиною людиною, одягненою так. Це смішно!».

