ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
141
Час на прочитання
2 хв

Вони вважали це дивним: принцам Гаррі і Вільяму не подобалось, як їх одягала мама у дитинстві

Королівські брати колись були схожі на близнят.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Принц Вільям, принц Гаррі, принцесса Діана

Принц Вільям, принц Гаррі, принцесса Діана / © Getty Images

Принцеса Діана відома своїм почуттям стилю. Вона протягом багатьох років співпрацювала з відомими брендами та дизайнерами, а також часто робила свої образи — модними заявами, адже її колекція складалася з не одної сукні, які в народі отримали власні назви, наприклад, найвідоміші з них «сукня помсти» і «сукня турботи».

Однако особливе задоволення принцесса отримувала, коли підбирала одяг не собі, а своим синам — принцм Вільяму і Гаррі. Коли хлопці були ще маленькими, Діана часто одягала їх у однаковий одяг, що мало дуже милий вигляд.

Принц Вільям, принц Гаррі, принцесса Діана / © Getty Images

Принц Вільям, принц Гаррі, принцесса Діана / © Getty Images

Однак самі принци не дуже любили бути одягненими як близнята, про що у дорослому віці не раз розповідали. Зокрема Гаррі у своїй книжці «Запасний» розповів, що Вільям ненавидів бути одягненим як молодший брат.

«Віллі не подобалося, коли нас помилково сприймали як одне ціле. Ненавидів, коли мама одягала нас в однакове. (Крім того, в плані дитячого одягу у неї був досить екстравагантний смак. Ми часто виглядали, наче близнюки з „Аліси в Країні див“.) Я майже не звертав на це уваги. Мені було байдуже, хто як вбраний. Мене все влаштовувало, якщо це не кілт (ніж у шкарпетці й вітерець під сраку мені не подобалися). Проте для Віллі ходити в такому самому піджаку й таких самих шортах, як у молодшого брата, було справжньою мукою».

Принц Вільям, принц Гаррі, принцесса Діана / © Getty Images

Принц Вільям, принц Гаррі, принцесса Діана / © Getty Images

Також Брати розповіли у документальному фільмі про свою матір «Діана, наша мати: її життя та спадщина», який вийшов 2017 року до 20 річниці смерті принцеси, про свої дитячі образи і що вони думають про них.

Принц Вільям, принц Гаррі, принцесса Діана / © Getty Images

Принц Вільям, принц Гаррі, принцесса Діана / © Getty Images

«Я щиро думаю, що вона отримувала задоволення, одягавши мене та Вільяма в найдивніші вбрання — зазвичай парні. Це були дивні шорти та маленькі блискучі туфлі зі старими застібками. Коли я дивлюся на фотографії, мені стає смішно, і я думаю: Як ти могла так з нами вчинити?».

Принц Вільям, принц Гаррі / © Getty Images

Принц Вільям, принц Гаррі / © Getty Images

«І, як не дивно, ми дійшли до того віку, коли Вільям обертався і казав: „Це смішно, я старший брат. Чому я повинен бути одягнений так само, як він? А я думав: „Зачекай секунду, якщо ти збираєшся одягатися по-іншому, я не буду єдиною людиною, одягненою так. Це смішно!».

Принц Вільям, принц Гаррі, принцесса Діана / © Getty Images

Принц Вільям, принц Гаррі, принцесса Діана / © Getty Images

Принц Вільям, принц Гаррі / © Getty Images

Принц Вільям, принц Гаррі / © Getty Images

Принцеса Діана / © Getty Images

Принцеса Діана / © Getty Images

Принцеса Діана на кінофестивалі Канна, 1987 рік / © Associated Press

Принцеса Діана на кінофестивалі Канна, 1987 рік / © Associated Press

Принцеса Діана / © Getty Images

Принцеса Діана / © Getty Images

Принцеса Діана / © Getty Images

Принцеса Діана / © Getty Images

Принцеса Діана / © Getty Images

Принцеса Діана / © Getty Images

Принцеса Діана / © Getty Images

Принцеса Діана / © Getty Images

Принцеса Діана / © Getty Images

Принцеса Діана / © Getty Images

Принцеса Діана / © Getty Images

Принцеса Діана / © Getty Images

Принцеса Діана / © Getty Images

Принцеса Діана / © Getty Images

Принцеса Діана / © Getty Images

Принцеса Діана / © Getty Images

Принцеса Діана, 1997 рік / © Getty Images

Принцеса Діана, 1997 рік / © Getty Images

Принцеса Діана / © Getty Images

Принцеса Діана / © Getty Images

Принцеса Діана / © Getty Images

Принцеса Діана / © Getty Images

Принцеса Діана на Met Gala, 1996 рік / © Getty Images

Принцеса Діана на Met Gala, 1996 рік / © Getty Images

Принцеса Діана / © Getty Images

Принцеса Діана / © Getty Images

Принцеса Діана / © Getty Images

Принцеса Діана / © Getty Images

Принцеса Діана / © Getty Images

Принцеса Діана / © Getty Images

Принцеса Діана / © Getty Images

Принцеса Діана / © Getty Images

Принцеса Діана та принц Чарльз / © Getty Images

Принцеса Діана та принц Чарльз / © Getty Images

Принцеса Діана, 1985 рік / © Getty Images

Принцеса Діана, 1985 рік / © Getty Images

Принцеса Діана на прем'єрі фільму / © Getty Images

Принцеса Діана на прем'єрі фільму / © Getty Images

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie