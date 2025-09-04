ТСН у соціальних мережах

Вони зовсім не схожі: який вигляд має молодша сестра королеви Летиції

Молодша сестра королеви Іспанії Летиції була зазнімкована фотографами на робочому заході.

Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Тельма Ортіс

Тельма Ортіс / © Getty Images

51-річна Тельма Ортіс була присутня на презентації Стратегії зовнішньої діяльності Іспанії на 2025–2028 роки у штаб-квартирі Marques de Salamanca у Мадриді.

Захід включає презентацію Стратегії міністра на міжнародному рівні, за якою пройдуть три тематичні столи, присвячені різним напрямкам діяльності. Тельма — економістка за фахом.

Тельма Ортіс / © Getty Images

Тельма Ортіс / © Getty Images

На робочий захід Тельма приїхала в строкатій блузці та яскравій помаранчевій спідниці-олівці, взула туфлі-човники на шпильці зі шкіри крокодила, її волосся було накручене локонами, а окуляри від сонця вона використовувала, як обруч. Також Тельма зробила легкий макіяж та одягла маленькі золоті сережки.

Тельма і Летиція не дуже схожі зовні, хоча обидві зі стрункою від природи фігурою.

Королева Летиція / © Getty Images

Королева Летиція / © Getty Images

