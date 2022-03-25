Воронеж ніхто не бомбив: якій вигляд насправді має "велика та прекрасна Росія"

Головний російський наратив останнього часу: багата країна великих можливостей, у якій в злагоді та достатку живуть представники різних народів, розвиваються регіони, щасливі діти, люди літнього віку отримують великі пенсії, повагу та гідну старість.

Насправді, як люблять говорити на російських пропагандистських каналах "все не так однозначно", у випадку, коли все навпаки очевидно.

Ошатний фасад столиці та інших великих міст заступає непривабливу правду. Глибинка Россі живе далеко не так чудово, як показують на російському телебаченні. Відсутність газу, світла, залізничного сполучення, мостів, дуже жорсткий клімат, екологічні та техногенні катастрофи, безробіття, пияцтво та відсутність будь-яких перспектив – звичні супутники багатьох регіонів Росії. Але російських пропагандистів набагато більше непокоїть зубожіння українського суспільства та "пів вареника"

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Нежитловий багатоквартирний будинок радянської доби «Хрущовка» в Норильську, Росія, 26 лютого 2021 року.

Містоутворюювальне підприємство «Норильський нікель» закрило свій найстаріший мідеплавильний завод у рамках екологічної програми на тлі тиску екологів на виробників металів.

Норильськ входить до десятки найбрудніших міст планети.

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Клуб льодового плавання «Умка» на озері Довге в Норильську, 19 грудня 2020 року. Як бачите, розваги у місті "в якому жахливо все", теж досить специфічні.

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Паливний резервуар, який обвалився 29 травня 2020 року і спричинив витік тисяч тонн дизельного палива, на електростанції, що належить дочірній металургійній компанії «Норильський нікель», неподалік Норильська.

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Табличка з написом "З ім'ям Леніна працюй та перемагай!" у колишній курилці закритого мідеплавильного цеху АТ «Кольська гірничо-металургійна компанія» підрозділу «Норильського нікелю», у Нікелі, Росія, у п'ятницю, 26 лютого 2021 р.

Як бачите, незважаючи на жахливу екологію та важкі умови праці та життя, жителі регіону вірні комуністичній ідеології. У місті досі збереглися радянські агітаційні гасла.

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Сибірське село Нелемне, Росія, 5 липня 2019 року.

Село, розташоване трохи нижче Полярного кола, населене переважно якугірами, корінним населенням регіону. Місцеві жителі кажуть, що зима стає коротшою, а літо прохолоднішим, опадів стає більше. Танення вічної мерзлоти, якій тисячі років, змінює ландшафт та економіку Сибіру.

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Весняний паводок у селищі Білоострів під Санкт-Петербургом, Росія, 20 квітня 2018 року.

Паводки та повені в Росії - справа звична. Зазвичай напровесні в російській пресі починають обговорювати ймовірність паводків у тому чи іншому регіоні. І якщо у великих містах ними з більшим чи меншим успіхом намагаються боротися і запобігати, то в селах, жодних дій, крім рятувальних операцій, не проводять.

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Двоє рятувальників рятують жінку похилого віку на човні в селі Калтан у Кемеровській області, 16 травня 2006 року. Селище Усть-Кабирза в Кемеровській області Росії було частково затоплено.

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Труби опалення та будівлі радянського типу на задньому плані. Омськ, Росія, 2011 року.

Приблизно такий вигляд мають багато російських міст, побудованих ще за радянських часів. Крім потворних інженерних конструкцій, які псують і без того не дуже привабливий вигляд, у них також зберігаються пам'ятники комуністичним вождям та катам.

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"Той самий Воронеж", гіпотетичні бомбардування якого іноді згадують користувачі соцмереж у зв'язку з убивчою для населення політикою уряду Росії. Воронеж, листопад 2021 року.

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Ще одна легендарна фраза про "ведмедів, які в Росії ходять вулицями", як бачимо, не є такою вже відірваною від життя, як нас усі ці роки переконували росіяни.

На фото бродячий білий ведмідь помічений біля Жовтневї копальні на околиці російського промислового міста Норильська 17 червня 2019 року.

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На знімку, зробленому 28 вересня 2006 року, зображено жінку-представницю етносу нівхи, яка патрала рибу у своєму будинку в селищі Віденське на північному сході острова Сахалін.

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На знімку, зробленому 15 лютого 2009 року, зображено жінку у своєму будинку в селі Відні приблизно за 30 км від Ногликів. У цьому колись успішному рибальському селищі, на північно-східному узбережжі острова Сахалінде століттями жили нівхи, нечисленна корінна етнічна група залишилася лише одна сім'я. .

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Фанія та її онук сидять у своєму будинку у селі Вармахли Тюменської області, Росія, 2015 рік.

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Римма підстригає волосся свого чоловіка Ізіля у селі Топкінбашеве Тюменської області, Росія, 2016 рік. У жодному з сіл Заболота немає перукарень. Заболотні татари — підгрупа сибірських татар, що проживає у північно-західній частині Тобольського району.

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Заморожена білизна висить на мотузці для білизни 21 листопада 2007 року в селищі Мезень на крайній півночі Росії.

Щоб дістатися до Мезені, де проживає 4000 осіб, потрібно перетнути річки без мостів або летіти з обласного центру Архангельська двогвинтовим літаком. Аеропорт складається з дерев'яної диспетчерської вежі, що покосилася, і злітно-посадкової смуги, обведеної сосновими гілками.

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Жінка читає плакат із зображенням кандидатів у президенти біля виборчої дільниці у селищі Борок, приблизно за 20 км на північ від Смоленська, 17 березня 2018 року.

Як відомо, жодні вибори в Росії не були демократичними. Вибори президента завжди були формальною процедурою, результат якої був відомий наперед.

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Літній чоловік голосує вдома під час президентських виборів у Росії в селі Буянове, приблизно за 60 км на північ від Смоленська, 18 березня 2018 року.

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Село Янгутум, Сибір, Росія.

Це маленьке село у лісі Заболота було місцем роботи для деяких мешканців віддалених сіл. Продавці беруть ягоди, м'ясо та рибу, які їм пощастило зловити або зібрати, і живуть у цих халупах доти, доки зимник (автомобільна дорога, експлуатація якої можлива тільки в зимових умовах, за мінусової температури) не стане непрохідним.

Люди, які їдуть на північ чи до сибірських міст, зупиняються у цих халупах і купують дари природи. Дорога будується кожної зими, зазвичай наприкінці грудня. Вона з'єднує «велику землю» з районами Заболота та веде до віддалених північних регіонів. У теплу пору року дорога непрохідна, тому що проходить через великі болота Заболота (за болотами). Кожен грудень шляховики виливають на поверхню цих болот воду, щоб заморозити її, аби люди могли дістатися до селищ Заболоття та до Ханти-Мансійського району, а кожен квітень-травень дорога зникає. Протяжність маршруту до Заболоття - близько 350 км.

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Сільські діти, Республіка Алтай, Росія, 2016 рік.

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Смог вкриває місто через лісові пожежі, що тривають, навколо якутського села Харьялах в Саху, Росія, 13 серпня 2021 року. Лісові пожежі явище досить часте у багатьох регіонах Росії. Сезонні лісові пожежі трапляються не тільки в Якутії, ліси також регулярно горять у Карелії, Камчатському краї, Іркутській, Челябінській та Магаданській областях.

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Тобольськ, Тимуненська область, Росія, 25 вересня 2021 року.

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Вулиця Тобольська з оновленими доріжками та зруйнованими будинками. Така реставрація, на думку російської влади, проводиться для того, щоб наблизити Тобольськ до внутрішнього туризму.

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Карнавальна культура у Росії також досить своєрідна. На фото ви бачите, як чоловік змагається у лазанні голяка жердиною під час святкування проводів зими недалеко від села Гжель приблизно за 60 км від Москви 14 березня 2021 року.

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Культ війни відбивається на всіх сферах життя російського суспільства. У росіян бувають дуже дивні хобі, захоплення та традиції. Інсценування взяття Рейхстагу, носіння дітьми та тваринами військової форми часів Другої Світової війни та воєнізовані ходи.

На знімку літак Антонов АН-2, встановлений у дворі будинку колишнього військового, у станиці Володарській під Санкт-Петербургом 22 січня 2020 року.

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