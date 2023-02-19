Ворожнеча тривала роками: чому принцеса Анна багато років не любила королеву Каміллу

Авторка біографії Камілли Анджела Левін розповіла, що принц Ендрю та принцеса Анна не хотіли, щоб їхній старший брат одружився з Каміллою Паркер Боулз. Вони були проти цього союзу з тієї причини, що Камілла раніше була одружена і, до того ж, була не з відповідної сім'ї.

Весілля Камілли та Чарльза, 2005 рік / Фото: Associated Press

А ще у принца Ендрю були інші особисті мотиви з цього приводу. Він сподівався умовити свою матір королеву Єлизавету II позбавити Чарльза можливості стати королем, адже тоді юним монархом міг стати принц Вільям, а принц Ендрю міг би бути його регентом і правити Великою Британією. Ендрю, звичайно, завжди був улюбленим сином Єлизавети, і вона цього не приховувала, але він не врахував, що сама монархиня може бути довгожителькою. А так і сталося, померла королева восени 2022 року у віці 96 років, відсвяткувавши 70-річне царювання влітку.

Принцеса Анна, Чарльз та Камілла / Фото: Associated Press

Як пише express.co.uk принцеса Анна, навпаки, турбувалася про імідж монархії. Вона сумнівалася у трудовій етиці Камілли і не була впевнена, чи зможе та взяти на себе відповідальність. Виявилося, що навіть після дозволу королеви Єлизавети II на шлюб Чарльза та Камілли, принцеса Анна ще багато років була проти ідеї надання Каміллі права на титул королеви-консорта, а рішення це було ухвалено монархинею лише у лютому 2022 року. Якось Анна казала, що Каміллі ніколи не стати справжньою королевою.

Стосунки Анни і Камілли могли бути особливо незграбними через те, що Камілла була одружена з Ендрю Паркер-Боулзом, а принцеса Анна крутила з ним роман незадовго до того, як він освідчився Каміллі.

Камілла Паркер-Боулз та принц Чарльз / Фото: Getty Images

Але час все розставив на свої місця. З роками принцеса Анна побачила, як старанно працювала Камілла на благо монархії та виконувала королівські обов'язки з почуттям обов'язку. Це розтопило серце Анни і зараз вони з Каміллою ладнають набагато краще.

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