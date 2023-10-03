Ворожнечі більше немає: король Чарльз пішов на поступки принцу Ендрю

Принц Ендрю отримав від короля Чарльза офіційний дозвіл залишатися на невизначений термін у своєму будинку Royal Lodge після укладання угоди з монархом.

Минулого літа король Чарльз III повідомив свого молодшого брата Ендрю, що той повинен звільнити маєток і переїхати до меншого котеджу Фрогмор-хаус із чотирма спальнями, звільнений принцом Гаррі та Меган Маркл.

Але тепер, як повідомляє express, 63-річному принцу Ендрю надали відстрочку, незважаючи на те, будинок потребував ремонту приблизно на 2 мільйони фунтів стерлінгів, а Ендрю банально таких грошей немає.

Принц Ендрю / Фото: Associated Press

Також відомо, що влітку принц Ендрю виклав понад 200 тисяч фунтів стерлінгів на ремонт даху. І, очевидно, він зацікавлений у тому, щоби не відкладати ремонт і знайти на це гроші. У Royal Lodge, нагадаємо, принц живе разом зі своєю колишньою дружиною Сарою Йоркською, матір'ю їхніх двох дітей – принцес Беатріс та Євгенії.

Наприкінці серпня під час канікул у Балморалі король Чарльз та принц Ендрю зустрілися під час зборів королівської родини, де обговорювалися ці питання.

Принц Ендрю / Фото: Associated Press

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як улюблений син королеви Єлизавети II опинився у сексскандалі та втратив усе.

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