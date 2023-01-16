Ворожнечі не буде: стало відомо, чому король Чарльз III ніяк не відреагував на закиди сина Гаррі

Король Чарльз III не хоче запеклої битви зі своїм молодшим сином принцом Гаррі. Навіть після того, як герцог Сассекський розкрив багато неприємних особистих моментів у своїх мемуарах "Запасний".

Нещодавно король і королева організували приватну вечерю у своїй резиденції Кларенс-хаус, і, як стверджує Daily Mail, гості були здивовані рішенням монарха не протистояти заявам його молодшого сина Гаррі.

Принц Гаррі, король Чарльз та принц Вільям / Фото: Associated Press

Перед обличчям численних наклепів, необачності та провокацій Чарльз видав одну зі своїх основних слабкостей: конституційне небажання вирішувати особисті проблеми віч-на-віч. Ніж боротися за важливий принцип, як відкрив Чарльз своїм гостям, він вважає за краще ухилитися від запеклої битви.

Джерела з палацу припускають, що король може проігнорувати всі слова принца Гаррі і шукати примирення з сином і його дружиною Меган Маркл. А це шокує британських монархістів, електорат, який складає переважну більшість підданих короля Чарльза ІІІ. Сама думка про те, що він може піддатися тиску з боку молодшого сина, показує, що в Букінгемському палаці побоюються, що вони втрачають контроль над ситуацією.

Принц Гаррі та король Чарльз III / Фото: Associated Press

Відомо, що принц Гаррі викреслив більше ніж половину відвертостей зі своєї дебютної книжки і зробив це, мабуть, заради того, щоб остаточно не розривати зв'язку зі своєю родиною. І в той же час принц ніби натякнув, що якщо кроків з боку батька не відбудеться, то в майбутньому можуть бути опубліковані ще 400 сторінок різних викриттів та уїдливих звинувачень. Швидше за все, мова може піти про невірність Чарльза, як чоловіка Діани та про особисті взаємини у сім'ї.

До того ж рішучість короля Чарльза також послаблюється почуттям провини. Він розуміє, що після смерті Діани він був будь-ким, тільки не батьком, який підтримує своїх дітей, яким мав би бути.

Чарльз, Діана та їхні сини / Фото: Associated Press

Читайте також: