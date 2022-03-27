Восьмий день королівського туру: Кейт та Вільям відвідали дитячий будинок та церкву, а потім відлетіли додому

Восьмий день королівського туру: Кейт та Вільям відвідали дитячий будинок та церкву, а потім відлетіли додому

Восьмий та фінальний день туру країнами Карибського моря герцог та герцогиня Кембриджські провели на Багамах.

Королівська пара відвідала євангелічну церкву Дейстар у Грейт-Абако. Абако сильно постраждав від урагану Доріан. Він пошкодив 75% будинків по всьому ланцюгу островів і призвів до трагічних людських жертв. Під час візиту до Церкви Кетрін та Вільям з перших вуст почули, як це було опинитися на острові в момент удару урагану і як люди об'єдналися, щоб підтримати одне одного у надзвичайно скрутний час.

Герцогиня Кейт / Getty Images

Також подружжя побувало у Дитячому домі Гранд Багама. Від моменту заснування 1977 року місцевою громадою в будинку дбають про більш ніж 900 дітей та забезпечують домашню обстановку вразливим дітям, які не можуть жити зі своїми сім'ями. Нині у ньому проживає близько тридцяти дітей віком від одного до сімнадцяти років.

Кейт та Вільям / Getty Images

Також пара побувала в Fish Fry — типово багамське кулінарне місце, яке можна знайти на кожному острові Багамських островів. На Кейт цього разу була сукня від Rixo Izzy з силуетом у стилі ретро-сорочки, прикрашена ніжним мармуровим принтом, намальованим вручну, а взута герцогиня була в бежеві еспадрильї.

Кейт та Вільям / Getty Images

Кейт та Вільям / Getty Images

Увечері королівська пара вилетіла з міжнародного аеропорту Лінден Піндлінг до Нассау додому до Великої Британії. У цьому турі, присвяченому платиновому ювілею королеви Єлизавети II, герцог та герцогиня Кембриджські відвідали Беліз, Ямайку та Багами. Восьмиденний тур тривав із суботи, 19 березня, до суботи, 26 березня 2022 року.

Кейт та Вільям / Getty Images