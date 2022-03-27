Восьмий день королівського туру: Кейт та Вільям відвідали дитячий будинок та церкву, а потім відлетіли додому

Восьмий та фінальний день туру країнами Карибського моря герцог та герцогиня Кембриджські провели на Багамах.
Королівська пара відвідала євангелічну церкву Дейстар у Грейт-Абако. Абако сильно постраждав від урагану Доріан. Він пошкодив 75% будинків по всьому ланцюгу островів і призвів до трагічних людських жертв. Під час візиту до Церкви Кетрін та Вільям з перших вуст почули, як це було опинитися на острові в момент удару урагану і як люди об'єдналися, щоб підтримати одне одного у надзвичайно скрутний час.
Також подружжя побувало у Дитячому домі Гранд Багама. Від моменту заснування 1977 року місцевою громадою в будинку дбають про більш ніж 900 дітей та забезпечують домашню обстановку вразливим дітям, які не можуть жити зі своїми сім'ями. Нині у ньому проживає близько тридцяти дітей віком від одного до сімнадцяти років.
Також пара побувала в Fish Fry — типово багамське кулінарне місце, яке можна знайти на кожному острові Багамських островів. На Кейт цього разу була сукня від Rixo Izzy з силуетом у стилі ретро-сорочки, прикрашена ніжним мармуровим принтом, намальованим вручну, а взута герцогиня була в бежеві еспадрильї.
Увечері королівська пара вилетіла з міжнародного аеропорту Лінден Піндлінг до Нассау додому до Великої Британії. У цьому турі, присвяченому платиновому ювілею королеви Єлизавети II, герцог та герцогиня Кембриджські відвідали Беліз, Ямайку та Багами. Восьмиденний тур тривав із суботи, 19 березня, до суботи, 26 березня 2022 року.
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