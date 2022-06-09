Востаннє на балконі: якою запам'ятається королева Єлизавета II своїм підданим

За неофіційними джерелами поява королеви Єлизавети II у фінальний день святкування платинового ювілею на балконі Букінгемського палацу була останньою за всю історію її правління. У це важко повірити, але монархиня може більше ніколи не вийти на знаменитий балкон.

Під час своєї фінальної появи на публіці під час довгих вихідних на честь святкування 70-річчя її правління, королева з'явилася на балконі в зеленому пальті та капелюсі, а до пальта пришпилила діамантову брошку своєї прабабусі королеви Вікторії, мабуть, на знак поваги до видатного 64-річному правлінню своєї попередниці.

Британська королівська родина / Фото: Associated Press

96-річна королева Єлизавета II досить часто носить значні або сентиментальні для неї брошки зі своєї великої колекції. Прикраса, яку вона обрала для фінальної появи на публіці, була однією з найвідоміших – це брошка у вигляді банта, яка належала її прапрабабусі, королеві Вікторії.

Королева Єлизавета II / Фото: Associated Press

Набір з трьох брошів, інкрустованих діамантами, був виготовлений 1858 року компанією Garrard. Королева Вікторія назвала їх сімейними реліквіями Корони, і від того часу їх носила кожна королева.

Сама королева Вікторія любила носити колекцію з трьох брошок, до якої входили одна більша і дві менші частини одночасно, а Єлизавета II зазвичай одягає лише одну брошку.

королева Вікторія / Фото: Getty Images

На балкон, можливо, фінальний у своєму житті, королева вийшла під оплески публіки і у супроводі принца Чарльза та Камілли, а також принца Вільяма та Кейт та їхніх трьох дітей. Під час святкування Її Величність виходила на балкон двічі, в перший і останній день.

Парад на честь королеви Єлизавети II / Фото: Associated Press

Там її вітали оплесками десятки тисяч глядачів, які зібралися, сподіваючись побачити 96-річну Єлизавету II. А коли натовп співав "Боже, бережи королеву", часом монархиня здавалася трохи емоційною.

І справді, важко стримати емоції, коли ти, можливо, постаєш перед величезною кількістю людей, стоячи на цьому балконі, востаннє у своєму житті і добре це усвідомлюєш.

Читайте також: