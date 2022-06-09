"Воєнні" малята ще не бачили мирного неба": Олена Зеленська показала "рятувальні капсули" для дітей

"Воєнні" малята ще не бачили мирного неба": Олена Зеленська показала "рятувальні капсули" для дітей

Перша леді України розповіла про надходження до українських лікарень інкубаторів для підтримання життєдіяльності дітей, які народилися передчасно.

Олена Зеленська розповіла у дописі в Instagram про "рятувальні капсули" для дітей, які народилися передчасно під час війни.

Перша леді зазначила, що перша дитина цієї війни народилася у столичному метро у другий день вторгнення Росії в Україну.

"Під бомбами це здавалося дивом, але можна уявити, як ризикували і мама, й дитина у нелікарняних умовах. Відтоді в нас понад 50 тисяч таких маленьких див. І майже завжди це був ризик, бо навіть у багатьох лікарнях стало небезпечно – через ворожі обстріли, відсутність води та електрики", - написала Олена.

Зеленська розповіла, що для підтримки життєдіяльності малюків, які народилися передчасно, існують інкубатори з безперебійним живленням.

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"Фактично це "рятувальна капсула" для малюків – із контролем температури, вологості й шуму. У ній можуть жити й рости навіть малята вагою до 1500 грамів!

Ще три таких пристрої прибули в Україну, у клінічні лікарні Харківської та Запорізької областей і Сумський обласний клінічний перинатальний центр.

А всього в межах співпраці з міжнародними партнерами у перинатальних центрах Миколаївської, Харківської, Дніпропетровської, Сумської та Запорізької областей з'явилося вже сім таких "рятувальних капсул". Чергову партію апаратів очікуємо наступного місяця.

Так, "воєнні" малята ще не бачили мирного неба. Але ми зробимо все, щоб це таки сталося", - підсумувала пані Зеленська.

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