Возз'єднання четвірки: принц Вільям, принцеса Кейт, принц Гаррі і Меган вийшли до публіки у Віндзорі

Подружжя Уельських та Сассекських, незважаючи на те, що між ними останніх два роки були не дуже хороші стосунки, зустрілися у Віндзорському замку.
Принц Вільям і принцеса Кетрін з'явилися у Віндзорі разом із принцом Гаррі і Меган. Це їхній перший спільний вихід, адже востаннє разом ці дві пари з'являлися на публіці після Дня Співдружності 9 березня 2020 року. Схоже, спільне горе возз'єднало цю четвірку і вони забули про минулі суперечки та образи.
Публіка зовсім неочікувала побачити їх разом, але британці дуже цьому зраділи і зустріли королівську четвірку гучними оплесками.
Гаррі з Меган йшли, тримаючись за руки.
Подружжя Уельських та Сассекських пройшлися вздовж воріт Віндзорського замку. Вони оглянули квіти і записки, які британці принесли на знак шани королеви Єлизавети II.
Четвірка також підійшла до людей, які висловлювали їм свої співчуття та дарували квіти.
Принцеса Кейт і Меган з'явилися у чорних сукнях і колготах в тон. Це вперше, коли герцогиня Сассекська не порушила протокол і одягла колготи, адже раніше вона з'являлася на публіці з оголеними ногами.
Королівська четвірка поспілкувалася з публікою біля замку, а потім вони разом сіли в один Range Rover: Кейт та Вільям попереду, Меган та Гаррі – ззаду.
Нагадаємо, 96-річна королева Єлизавета II померла 8 вересня у замку Балморал. Вона правила Британією впродовж 70 років. Її правління охопило 15 прем'єр-міністрів.
Державний похорон королеви Єлизавети II відбудеться у Вестмінстерському абатстві в понеділок, 19 вересня, об 11:00 за східним часом. Перед цим королева перебуватиме протягом чотирьох днів у Вестмінстер-холі, щоб дати можливість публіці віддати їй шану.
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