Впала на підлогу й ридала: засновниця музею купила вбрання принцеси Діани і бурхливо відреагувала

Принцеса Діана / © Getty Images

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Рене Плант, засновниця Музею принцеси Діани, була серед учасників аукціону Julien’s Auctions і пішла звідти зі справжнім скарбом — культовою сукнею принцеси Діани. Вона придбала «сукню турботи» — одне з найулюбленіших вбрань покійної принцеси, яку та часто одягала на заходи, особливо коли відвідувала хворих.

«Сукня турботи» / © Getty Images

Квіткова синя сукня Діани вважалася родзинкою торгів, і Плант купила вбрання, зробивши ставку в 400 000 доларів (плюс податок, внаслідок чого загальна сума становила 520 000 доларів). Щоб зібрати цю суму, жінка заклала свій будинок, про що вона розповіла виданню People, а також відкрила збір коштів.

Коли жінка почула, що сукня дісталася їй, вона від емоцій упала на підлогу й розплакалася.

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«Після смерті принцеси Діани її особисті речі були продані на приватних аукціонах і розкидані по всьому світу. Наша місія та пристрасть — зберегти якнайбільше її особистих речей, тепер уже історичних предметів, в одному місці», — йдеться на сайті музею.

Принцеса Діана / © Getty Images Принцеса Діана на кінофестивалі Канна, 1987 рік / © Associated Press Принцеса Діана / © Getty Images Принцеса Діана / © Getty Images Принцеса Діана / © Getty Images Принцеса Діана / © Getty Images Принцеса Діана / © Getty Images Принцеса Діана / © Getty Images Принцеса Діана / © Getty Images Принцеса Діана / © Getty Images Принцеса Діана, 1997 рік / © Getty Images Принцеса Діана / © Getty Images Принцеса Діана / © Getty Images Принцеса Діана на Met Gala, 1996 рік / © Getty Images Принцеса Діана / © Getty Images Принцеса Діана / © Getty Images Принцеса Діана / © Getty Images Принцеса Діана / © Getty Images Принцеса Діана та принц Чарльз / © Getty Images Принцеса Діана, 1985 рік / © Getty Images Принцеса Діана на прем'єрі фільму / © Getty Images