Вперше із зібраним волоссям: Джилл Байден продемонструвала лаконічний образ

Вони проводили вихідні із сім'єю у своєму будинку.

Президент США Джо Байден та його дружина Джилл більшу частину часу проводять у Білому домі, проте на вихідні іноді їздять у свій будинок у Делавері, щоб провести час із сім'єю. Коли президентське подружжя поверталося з відпочинку, їх сфотографували на галявині Білого дому, куди зазвичай сідає гелікоптер Marine One, яким вони користуються.

Джилл та Джо Байдени / Associated Press

Перша леді дуже здивувала образом, адже окрім чорного строго пальта і сірих чобіт на ній також були сонцезахисні окуляри-авіатори Ray-Ban, а волосся вона зібрала ззаду, що буває вкрай рідко. Зазвичай Джил Байден їх розпускає. Президент також обрав чорне пальто, сині штани та чорні туфлі. На очах у нього теж були окуляри-авіатори від Ray-Ban, але з чорним склом.

Джилл та Джо Байдени / Associated Press

Нагадаємо, що кілька днів тому Джилл Байден виступила на заході у Східній кімнаті Білого дому, у Вашингтоні. Тоді вона з'явилася в елегантному білому костюмі Schiaparelli, який доповнила золотими прикрасами.

Джилл Байден / Associated Press

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