Вперше на футболі: принц Вільям з дочкою Шарлоттою відвідали матч у Швейцарії

Принц Вільям з дочкою Шарлоттою / © instagram.com/princeandprincessofwales

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43-річний принц Уельський та 10-річна принцеса Шарлотта вирушили до Швейцарії, щоб відвідати фінал жіночого чемпіонату Європи з футболу 2025 року, в якому брала участь збірна Англії.

Принц Вільям виступив у ролі покровителя Футбольної асоціації, керівного органу англійського футболу. Він вирушив на напружений матч на стадіоні «Санкт-Якоб-парк» у Базелі, щоб підтримати жіночу збірну Англії з футболу, яку називають «левицями».

Принц Вільям та принцеса Шарлотта на футбольному матчі / © Associated Press

Принц Вільям пристрасний шанувальник «левиць», а ось його дочка на футболі була вперше. Раніше Лотті бажала команді успіху на важливих матчах, записуючи відеоповідомлення у соціальних мережах.

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На Шарлотті була темно-синя сукня з рюшами у дрібний горох від бренду Guess, яку вона носила на Вімблдонський турнір 2024 року, волосся було розпущене, а на зап’ястях було кілька «браслетів дружби». Принц Вільям одягнув піджак, штани, сорочку та смугасту краватку.

Команда Англії здобула перемогу у матчі. Принц Вільям також поділився відео в Instagram.

Принц Вільям та принцеса Шарлотта на футбольному матчі / © instagram.com/princeandprincessofwales

«Неймовірний вечір для @lionesses та @england у Базелі. Вітаємо Саріну, команду та весь допоміжний персонал. Чемпіони! 🏆», — йдеться у повідомленні.