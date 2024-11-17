Вперше на публіці: княгиню Шарлін підтримав на заході її брат

Брат принцеси Шарлін з'явився разом із нею на новому публічному заході.
У суботу княгиня Монако офіційно відкрила 25-й випуск No Finish Line Monaco – захід, покровителькою якого вона є.
No Finish Line — благодійний забіг, у якому кожен пройдений кілометр перетворюється на пожертву на користь дітей із неблагополучних сімей або хворих дітей.
Захід був започаткований Молодіжною економічною палатою Монако 1999 року на ознаменування першого у Монако Дня прав дитини. Цього року акція відзначає своє 25-річчя.
Шарлін приїхав підтримати її брат Гарет Віттсток. Княгиня з'явилася на публіці у червоній куртці, білій футболці та чорних укорочених штанях у поєднанні з чорними кросівками, а Гарет був у такій самій куртці, білій футболці, сірих шортах та кросівках.
Ми раніше не бачили, щоб брат княгині Монако відвідував разом з нею публічні заходи, тому цей вихід став приємною несподіванкою для шанувальників Шарлін.
Раніше цього тижня, нагадаємо, Шарлін та її чоловік князь Альбер II взяли участь у щорічній різдвяній благодійній акції Червоного Хреста Монако.
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