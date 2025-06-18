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Вперше на публіці після операції: принцеса Катаріна-Амалія приїхала з батьком на захід
Нещодавно спадкова нідерландська принцеса перенесла операцію після травми, яку отримала після падіння з коня.
Сьогодні принцеса Катаріна-Амалія та її батько король Віллем-Олександр прибули на плац казарм принца Бернхарда в Амерсфорті. На заході монарх вручив новий штандарт гусарському полку принцеси Катаріни-Амалії.
Король був у військовій формі, а його старша дочка приїхала в червоній сукні з прозорими рукавами і капелюхом, а взута в туфлі-човники на підборах. Руку спадкоємиці престолу було поміщено у спеціальну пов’язку, оскільки вона отримала травму плеча, коли каталася верхи на коні і нещодавно перенесла операцію, яка за повідомленнями палацу минула успішно.
Це перша поява принцеси Катаріни-Амалії після інциденту.
Нагадаємо, раніше ми розповідали детальніше, хто така Катаріна-Амалія і що про неї відомо.