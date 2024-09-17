Вперше написав про Гаррі публічно: експерти припустили, хто вплинув на рішення принца Вільяма

Цього року принц Вільям вперше привітав брата Гаррі з днем народження, зробивши перепост привітання з основного королівського акаунту.

Між братами вже тривалий час йде ворожнеча. Вважається, що це принцеса Уельська вплинула на Вільяма і запропонувала привітати Гаррі з днем ​​народження.

Принц Гаррі / Фото: Associated Press

Герцог Сассекський 15 вересня відсвяткував свій знаменний 40-й день народження. Хоча багато хто вважав, що акаунти королівської сім'ї в соціальних мережах мовчатимуть цього дня, і король Чарльз, і принц Вільям направили свої побажання принцу, незважаючи на напруженість між двома сім'ями, що зберігається.

Колишня королівська кореспондентка ВВС Дженні Бонд вважає, що принцеса Кейт, швидше за все, була тією, хто переконав свого чоловіка в тому, що "життя занадто коротке для образ", повідомляє express.co.uk.

"Я відчуваю, що Кетрін вплинула на це невелике пом'якшення непримиренної позиції її чоловіка. У фільмі, який вона зняла про закінчення хіміотерапії, вона розповіла, як рак дав їй нову перспективу. І, що для неї зараз, безперечно, важливіше, так це сім'я, любов і те, що її люблять. Можливо, вона переконала Вільяма, що життя надто коротке для образ”.

Принц Вільям та принцеса Кейт / Фото: Getty Images

Привітання з днем ​​народження, розміщені у соцмережах королівської сім'ї, також є ознакою можливого потепління у стосунках між Гаррі та його батьком.

Нагадаємо, принц Гаррі провів день народження у колі своєї родини в Каліфорнії. А напередодні відвідав із дружиною Меган благодійний тенісний турнір.

Ми раніше розповідали, які вимоги висуває принц Гаррі своїй сім'ї для того, щоб примиритися з ними.

Принцеса Кейт, принц Вільям та принц Гаррі / Фото: Getty Images

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