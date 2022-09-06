Вперше не в Букінгемському палаці: королева Єлизавета ІІ вітала нову прем'єр-міністерку Ліз Трасс

Лідер консерваторів Ліз Трасс стане 15-ю прем'єр-міністеркою монархині за довгі роки її перебування на троні, якщо не брати до уваги правління Вінстона Черчілля, який у свій другий термін перебування на посаді від 1951-го по 1955-й роки також працював при Єлизаветі II. Королевою вона стала у лютому 1952 року, після смерті свого батька короля Георга VI, який і призначав Вінстона на посаду.

Королева Єлизавета II та Вінстон Черчілль / Фото: Getty Images

Ліз Трасс стане першою прем'єр-міністркою Великої Британії, яка офіційно обійме посаду після аудієнції з королевою в Шотландії, а не як це відбувається зазвичай у Букінгемському палаці в Лондоні. Все через те, що у Її Величності проблеми з мобільністю і було ухвалено рішення, що вона не поїде на цей захід до Лондона, а експрем'єр Борис Джонсон і нова прем'єрка Ліз Трасс прибудуть до неї до замку Балморал, де монархиня проводить літні канікули.

Перед зустріччю з новою прем'єр-міністеркою королева провела аудієнцію наодинці з Борисом Джонсоном, оскільки він офіційно йде з посади прем'єр-міністра. Вони зустрілися у вітальні замку Балморал.

Борис Джонсон приїхав до Шотландії / Фото: Associated Press

Борис Джонсон приїхав до Шотландії / Фото: Associated Press

Сьогодні вранці, нагадаємо, Джонсон у супроводі дружини Керрі сказав прощальну промову на Даунінг-стріт, перш ніж сісти на рейс до Абердіншира, щоб зустрітися з монархинею. До Шотландії він також прибув із дружиною Керрі.

Після аудієнції з Джонсоном королева Єлизавета II зустрілася з Ліз Трасс. 96-річна монархиня прийшла на зустріч у світлій сорочці, кардигані, картатій спідниці довжини міді та своїх улюблених туфлях на підборах від Anello & Davide. Її Величність була з тростиною і в окулярах, а на руці в неї висіла лакована сумка.

Королева Єлизавета II та Ліз Трасс / Фото: Associated Press

Королева Єлизавета II та Ліз Трасс / Фото: Associated Press

Єлизавета II помітно схудла, але у неї так само красиве укладання і макіяж на обличчі, на шиї перлинне кольє, а у вухах сережки з перлів. Монархиня запросила новообрану лідерку Консервативної партії стати прем'єр-міністеркою та сформувати новий уряд.

Королева Єлизавета II та Ліз Трасс / Фото: Associated Press

Королева Єлизавета II та Ліз Трасс / Фото: Associated Press

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