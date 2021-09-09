Вперше після госпіталізації: княгиня Шарлін вийшла на зв'язок з шанувальниками

Княгиня Монако Шарлін вперше вийшла на зв'язок з підписниками після того, як 1 вересня втратила свідомість і була доставлена до госпіталя в Південній Африці.

На жаль, принцеса пропустила перший навчальний день в школі своїх дітей — принца Жака і принцеси Габріелли, оскільки все ще перебуває у себе на батьківщині в ПАР, де лікується від лор-інфекції.

Але днями Шарлін вийшла на зв'язок в Instagram. Вона опублікувала кілька історій, в яких розповіла про благодійну ініціативу #ChasingZero, проведену її фондом принцеси Монако Шарлін, яка спрямована на припинення браконьєрства на диких тварин.

У повідомленні представлені чорно-білі фотографії Шарлін на одному зі знімків контрастними червоними літерами написано: "Ріг носорога — це НЕ круто!".

княгиня Шарлін / Instagram княгині Шарлін

Також в підпису княгиня додала посилання на свій вебсайт #ChasingZero, на якому розміщено повідомлення: "Якщо ми не зробимо найближчим часом щось для порятунку наших носорогів, які перебувають під загрозою зникнення, буде занадто пізно. З нашою ініціативою #chasingzero ми зможемо зупинити злодіяння, браконьєрства і просвытити людей в питаннях збереження тварин. Ваша підтримка і внесок мають величезне значення".

княгиня Шарлін / Instagram княгині Шарлін

Тим часом про повернення Шарлін до Монако знову поки нічого не зрозуміло, а шанувальники князівської пари і зовсім переконані, що в стосунках Альбера II і його дружини всі давно не так просто, і те, що вона переховується у Південній Африці зовсім не випадковість.

Княгиня Шарлін і князь Альбер II / Associated Press

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