Вперше поділилася особистим: принцеса Кейт розповіла про сім слів, які говорила їй сім'я під час лікування раку

Принцеса Уельська відвідала сьогодні лікарню Royal Marsden у Челсі, де сама проходила курс превентивної хіміотерапії.

Кейт зробила емоційне зізнання з семи слів щодо свого лікування від раку під час сьогоднішнього королівського заходу.

"Всі казали мені: будь ласка, зберігай позитивний настрій, це має величезне значення", – цитує її слова express.co.uk.

Майбутня королева поспілкувалася з пацієнтами та членами персоналу під час цього візиту. Кейт висловила подяку своїм лікарям і надала підтримку пацієнтам, які проходять лікування від раку.

Принцеса Уельська Кейт / Фото: Getty Images

Спілкуючись з людьми, принцеса сказала одній пацієнтці: "Це справді важко. Це такий шок".

Представник Кенсінгтонського палацу заявив: "Принцеса хотіла здійснити цю поїздку, щоб висловити свою подяку неймовірній команді, а також розповісти про догляд і лікування – одні з найкращих у світі, які надає Marsden".

Принцеса Уельська Кейт / Фото: Getty Images

Нагадаємо, Кейт оголосила публічно, що у вересні 2024 року завершила курс лікування і тепер зосереджена переважно на своєму здоров'ї та на своїй родині. В палаці також підтвердили, що її повернення до повноцінної роботи відбуватиметься поступово.

Принцеса Уельська Кейт / Фото: Getty Images

Читайте також: