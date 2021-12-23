Вперше показали дочку: Меган та Гаррі випустили різдвяну листівку

Подружжя Сассекських цього року по-справжньому здивувало. Герцог та герцогиня представили свою різдвяну листівку, на якій зображені разом із двома дітьми: 2,7-річним сином Арчі та 6-місячною Лілі.

Фото зробив фотограф Алексі Любомирський, який раніше робив весільні фотографії пари, а також фото в день їхніх заручин. Меган і Гаррі зазнімковані на дерев'яних сходах на ґанку будинку, герцогиня тримає на руках дочку, а її чоловік Гаррі – сина, Арчі сидить на колінах у тата, а Меган піднімає доньку Лілі у повітря. Рудоволосі діти дуже схожі на Меган та Гаррі.

"Це один з тих рідкісних та особливих проєктів, частиною яких мені пощастило стати. Для мене було честю мати можливість продовжити історію цієї сім'ї, яку я спочатку сфотографував як заручену пару, потім у день їхнього весілля, як подружню пару, а тепер бачу, як їхнє кохання проявляється у двох прекрасних дітях. Кожен, хто бачив мою серію #AllLoveSeries, знає, що одна з найбільших радостей, яку я отримую від фотографії, — це коли я можу фотографувати "любов" у тій чи іншій формі.

Цей день, проведений з герцогом та герцогинею Сассекськими, був однією з таких радісних подій, і для мене це велика честь, що мене запросили зробити це фото”, — написав фотограф.

Також фото з'явилось в Instagram благодійної організації Team Rubicon. "Ми вдячні Archewell Foundation, а також принцу Гаррі та Меган, герцогу та герцогині Сассекським за їхню підтримку наших зусиль щодо прийняття афганських сімей у громади по всій країні. Для нас велика честь бути серед організацій, відзначених на святкових листівках їхньої сім'ї цього року" - йдеться у підписі під знімком.

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Зазначимо, минулого року Сассекси публікували листівку на сторінці благодійної організації Mayhew. Тоді листівку було створено у вигляді намальованої картини. Але цього року Меган і Гаррі явно хотіли всіх здивувати, і їм це вдалося.

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