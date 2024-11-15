Вперше показав її обличчя: кронпринц Хусейн опублікував миле фото із маленькою дочкою

Спадковий йорданський принц опублікував у своєму блогу в Instagram миле фото, яке зворушило його шанувальників.
На знімку майбутнього короля Йорданії зазнімковано, коли він тримає на руках свою тримісячну дочку принцесу Іман. Дівчинка народилася 3 серпня 2024 року. Принц Хусейн та його дружина принцеса Раджва буквально одразу ж опублікували сімейні фото з новонародженою дочкою, але досі не показували, який вигляд має обличчя малечі.
"Іман перед матчем сьогодні", — підписав фото кронпринц. Він узяв дочку на футбольний матч повболівати за йорданську команду.
Раніше, нагадаємо, його мати королева Ранія нещодавно публікувала фото із онукою, яку взяла із собою на зум-конференцію.
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