Суспільство
75
Вперше публічно: Меган Маркл розповіла про свій головний пріоритет у житті

Нещодавно Меган Маркл виступила на саміті найвпливовіших жінок журналу Fortune у Вашингтоні.

Меган Маркл

Меган Маркл / © Getty Images

Під час виступу герцогиня Сассекська говорила про баланс між роботою та особистим життям, розповівши, що намагається знайти ідеальний баланс.

Елісон Шонтелл, головна редакторка та директорка з контенту журналу Fortune, запитала Меган про те, як вона керує своєю лінійкою продуктів As ever, представленою раніше цього року.

«Як ви вирішуєте, де з’явитись у такі моменти, адже я знаю, що ви любите деталі. Ви хочете бути відповідальною за багато що, то як вам це вдається?», — запитала вона.

«Думаю, треба працювати у команді. Ви настільки ж надійні, наскільки надійні решта людей навколо вас», — відповіла Меган. «І ще я хочу балансу між особистим життям та роботою, якщо він взагалі існує. Я все одно піду і супроводжуватиму першокласників на екскурсії, а потім повернуся і намагатимусь закінчити зустрічі», — сказала герцогиня, цитує її слова журнал People.

Елісон Шонтел і Меган Маркл / © Getty Images

Елісон Шонтел і Меган Маркл / © Getty Images

У Меган із чоловіком принцом Гаррі є 6-річний син принц Арчі та 4-річна дочка принцеса Лілібет.

Цей коментар був не єдиною згадкою Меган про її маленьких дітей на саміті найвпливовіших жінок, вона також підтвердила, що літала додому, щоб побачити своїх дітей між нещодавніми поїздками до Парижа та Нью-Йорка.

«Ти скрізь побувала, і ми говорили за лаштунками про те, що так, ти була в Європі, щойно була в Нью-Йорку… і що ти повернулася додому на один день, щоб побачити своїх дітей?», — запитала Шонтелл Меган.

Принцеса Лілібет та принц Арчі / © Instagram Меган Маркл

Принцеса Лілібет та принц Арчі / © Instagram Меган Маркл

Меган зі сміхом сказала: «Так, довелося! Ми говорили про це, тому що всі говорили: „О, ти, мабуть, полетіла з Парижа прямісінько до Нью-Йорка«, а я відповідала: „Ні, мені треба побачити своїх малюків“. Тому ми повернулися до Каліфорнії на день, а потім вирушили далі».

Меган і Гаррі в Нью-Йорку / © Associated Press

Меган і Гаррі в Нью-Йорку / © Associated Press

Нагадаємо, минулого тижня Меган та принц Гаррі відвідали Нью-Йорк. Вони були присутні на кількох заходах, присвячених Всесвітньому дню психічного здоров’я.

Меган Маркл у Парижі на показі Balenciaga / © Getty Images

Меган Маркл у Парижі на показі Balenciaga / © Getty Images

75
