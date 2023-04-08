Вперше стала бабусею: у молодшої дочки Грейс Келлі – принцеси Стефанії – народилася онука

У королівській родині Монако поповнення – старший син принцеси Стефанії – Луї – вперше став батьком. 4 квітня у Луї та його дружини Марі народилася дочка, через чотири дні пара опублікувала фото дитини в Instagram і розповіла, що її назвали Вікторія.

"Наша маленька родина виросла з появою нашої маленької Вікторії", — написала пара під фото.

Нагадаємо, що Луї син принцеси Монако Стефанії та Даніеля Дюкрюе. Він також є онуком американської кіноакторки, а також княгині Монако Грейс Келлі.

Луї Дюкрюе з мамою / Фото: Associated Press

Луї одружений з Марі Гоа Шевальє — француженкою в'єтнамського походження, з якою познайомився на першому курсі навчання. Громадянське весілля пари відбулося 26 липня 2019 року в ратуші Монако, а ось вінчання - 27 липня того ж року у Соборі Святого Миколая.

Луї Дюкрюе з дружиною / Фото: Associated Press

Луї – старший із трьох дітей Стефанії. Також у принцеси є дочки Полін та Камілла.

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