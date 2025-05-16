Вперше стала мамою: донька Трампа показала новонародженого малюка і розсекретила його ім'я

Тіффані Трамп / © Instagram Тіффані Трамп

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Молодша донька президента США Дональда Трампа — 31-річна Тіффані Трамп — вперше стала мамою. Вона народила сина від свого чоловіка — мільярдера з Нігерії Майкла Булоса.

Радісною новиною новоспечена матуся поділилася в Instagram. Тіффані також показала перше фото новонародженого малюка, на якому вона тримає маленьку ніжку сина. Назвали хлопчика Александр Трамп Булос.

Тіффані Трамп показала новонародженого сина / © Instagram Тіффані Трамп

«Ласкаво просимо до цього світу, наш милий малюк, Александр Трамп Булос. Ми любимо тебе безмежно! Дякуємо, що ти з’явився у нашому житті! 15.05.2025», — написала Тіффані у дописі.

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Нагадаємо, Тіффані Трамп і Майкл Булос познайомилися під час відпочинку на грецькому острові Міконос у 2018 році. Вперше разом вони вийшли у світ у серпні 2018 року, відвідавши фешншоу китайського бренду Taoray Wang. Пропозицію руки і серця Майкл зробив Тіффані у січні 2022 року.