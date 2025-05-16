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Вперше стала мамою: донька Трампа показала новонародженого малюка і розсекретила його ім'я
Президент США Дональд Трамп водинадцяте став дідусем.
Молодша донька президента США Дональда Трампа — 31-річна Тіффані Трамп — вперше стала мамою. Вона народила сина від свого чоловіка — мільярдера з Нігерії Майкла Булоса.
Радісною новиною новоспечена матуся поділилася в Instagram. Тіффані також показала перше фото новонародженого малюка, на якому вона тримає маленьку ніжку сина. Назвали хлопчика Александр Трамп Булос.
«Ласкаво просимо до цього світу, наш милий малюк, Александр Трамп Булос. Ми любимо тебе безмежно! Дякуємо, що ти з’явився у нашому житті! 15.05.2025», — написала Тіффані у дописі.
Нагадаємо, Тіффані Трамп і Майкл Булос познайомилися під час відпочинку на грецькому острові Міконос у 2018 році. Вперше разом вони вийшли у світ у серпні 2018 року, відвідавши фешншоу китайського бренду Taoray Wang. Пропозицію руки і серця Майкл зробив Тіффані у січні 2022 року.