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Вперше в 67 років: експрезидент Франції Франсуа Олланд одружився з акторкою, на 17 років молодшою за нього

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Вперше в 67 років: експрезидент Франції Франсуа Олланд одружився з акторкою, на 17 років молодшою за нього

Експрезидент Франції Франсуа Олланд та Жюлі Гає / Фото: Associated Press

"Я чекав на тебе все життя" міг би сказати Франсуа Олланд своїй обраниці, якби не четверо дітей від колишньої коханої, французької політикині Сеголен Руаяль, з якою він розстався у 2007 році.

Експрезидент Франсуа Олланд(67 років) та актриса Жюлі Гає(50 років) одружилися цієї суботи, 4 червня, у Тюлі.

Експрезидент Франції Франсуа Олланд та Жюлі Гає / © Associated Press
Експрезидент Франції Франсуа Олланд та Жюлі Гає / Фото: Associated Press

Про роман Олланда та знаменитої актриси стало відомо ще у 2014 році, на той час експрезидент перебував у стосунках із журналісткою Валері Трієрвейлер.

Експрезидент Франції Франсуа Олланд та Жюлі Гає / © Associated Press
Експрезидент Франції Франсуа Олланд та Жюлі Гає / Фото: Associated Press

Про зраду Олланда стало відомо після того, як один з таблоїдів опублікував спільні фото пари. Ці стосунки викликали великий скандал, після чого Олланд заявив, що залишиться холостим і ніколи не одружиться. Проте, як ми бачимо, порушив і цю свою обіцянку. Ходять чутки, що на шлюбі наполягала Жюлі, яка до 2006 року була дружиною кінорежисера Сантьяго Амігорени та виховує зараз двох дітей від цього шлюбу. Франсуа Олланд ніколи не був одружений.

Експрезидент Франції Франсуа Олланд та Жюлі Гає / © Associated Press
Експрезидент Франції Франсуа Олланд та Жюлі Гає / Фото: Associated Press

Як повідомляє Lamontagne, колишній президент Республіки Франсуа Олланд і його супутниця актриса Жюлі Гає сказали один одному "так" на самоті в ратуші Тюля.

Експрезидент Франції Франсуа Олланд та Жюлі Гає / © Associated Press
Експрезидент Франції Франсуа Олланд та Жюлі Гає / Фото: Associated Press


Бернар Комб, мер Тюля, уклав громадянський шлюб свого друга Франсуа Олланда, якого він змінив на посаді голови ратуші у 2008 році.
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