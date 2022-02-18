Вперше в історії бренду: обличчям нової колекції Victoria's Secret стала модель із синдромом Дауна

Торік білизняний бренд Victoria's Secret відмовився від "ангелів" та моделей з ідеальними тілами на користь нової концепції за участю жінок, відомих своїми досягненнями, а не формами.

Днями бренд представив нову рекламну кампанію, в якій взяла участь пуерторіканська модель із синдромом Дауна – Софія Жирау. 24-річна дівчина вже заявила, що участь у зніманнях рекламної кампанії Victoria's Secret стала для неї "здійсненою мрією", — пише Sky News.

Модель із Пуерто-Ріко увійшла в історію, як перша модель Victoria's Secret із синдромом Дауна. Софія приєдналася до 17 інших жінок із колекції бренду Love Cloud у День святого Валентина, представивши лінію спідньої білизни.

"Якось я мріяла про це, я працювала над цим, і сьогодні мрія збулася", — написала вона у своєму блогу в Instagram. "Нарешті я можу відкрити вам свій великий секрет. Я перша модель Victoria's Secret із синдромом Дауна!".

Софія Жирау – друга пуерторіканська модель, що знялася в рекламній кампанії Victoria's Secret. Раніше 2010 року з брендом білизни почала співпрацю модель Джоан Смоллс.

Софія Жирау розпочала свою модельну кар'єру 2019 року разом із власним інтернет-магазином під назвою Alavett. 2020 року вона дебютувала на Тижні моди в Нью-Йорку, написавши на своєму веб-сайті, що "пишається тим, що є однією з небагатьох моделей із синдромом Дауна, яким вдалося взяти участь у важливій модній події". Вона також запустила кампанію іспанською мовою під назвою No Limits, щоб показати можливості людей із синдромом Дауна.

"Дякую Victoria's Secret за те, що побачили мене як модель, яка має #NoLimits, і зробили мене частиною інклюзивної кампанії Love Cloud Collection", — написала Джирау в Instagram. "Всередині та зовні немає жодних обмежень!".

Нова рекламна кампанія бренду є першою з того часу, як Рауль Мартінес став її креативним директором у січні. А сам бренд Victoria's Secret перебуває в процесі ребрендингу, оскільки намагається дистанціюватися від культових образів "ангелів" Victoria's Secret та привернути увагу простих жінок.

"Колекція Love Cloud — важливий момент в еволюції бренду. Від складу неймовірних жінок, які втілюють колекцію в життя, до неймовірного інклюзивного духу на знімальному майданчику, ця кампанія є важливою частиною нового стандарту Victoria's Secret, який ми створюємо", — сказав Рауль Мартінес.

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