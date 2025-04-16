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Вперше з такою зачіскою: прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні зустрілася зі своїм чорногорським колегою
Джорджа Мелоні зібрала волосся у хвіст.
Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні приймала у своїй резиденції, у Палаццо Кіджі у Римі, прем'єр-міністра Чорногорії Мілойко Спаїча.
Для ділової зустрічі політикиня обрала чорний костюм, який складався зі штанів-палацо і двобортного жакета із золотими ґудзиками. Його вона скомбінувала з білою сорочкою у смужку.
Свій аутфіт Мелоні доповнила зачіскою, з якою ми її бачимо вперше – вона зібрала волосся у хвіст. До речі, їй личить така зачіска.
У прем'єрки був макіяж із блискучими тінями, ефектні золоті сережки у вухах і браслети на руках.
Нагадаємо, Джорджа Мелоні у білому костюмі з мереживом на рукавах зустрілася з королем Великої Британії Чарльзом III.