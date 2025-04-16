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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
243
Час на прочитання
1 хв

Вперше з такою зачіскою: прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні зустрілася зі своїм чорногорським колегою

Джорджа Мелоні зібрала волосся у хвіст.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Джорджа Мелоні

Джорджа Мелоні / © Getty Images

Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні приймала у своїй резиденції, у Палаццо Кіджі у Римі, прем'єр-міністра Чорногорії Мілойко Спаїча.

Мілойко Спаїч і Джорджа Мелоні / © Getty Images

Мілойко Спаїч і Джорджа Мелоні / © Getty Images

Для ділової зустрічі політикиня обрала чорний костюм, який складався зі штанів-палацо і двобортного жакета із золотими ґудзиками. Його вона скомбінувала з білою сорочкою у смужку.

Свій аутфіт Мелоні доповнила зачіскою, з якою ми її бачимо вперше – вона зібрала волосся у хвіст. До речі, їй личить така зачіска.

Джорджа Мелоні / © Getty Images

Джорджа Мелоні / © Getty Images

У прем'єрки був макіяж із блискучими тінями, ефектні золоті сережки у вухах і браслети на руках.

Нагадаємо, Джорджа Мелоні у білому костюмі з мереживом на рукавах зустрілася з королем Великої Британії Чарльзом III.

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Дата публікації
Кількість переглядів
243
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