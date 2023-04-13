Вперше з тростиною: королева Маргрете II з'явилася на публіці після операції

16 квітня данська королева готується відсвяткувати 83-й день народження. А днями у місті Фреденсборг відбувалася смолоскипна хода у зв'язку з перенесенням резиденції королеви до замку Фреденсборг та Її Величність вітала підданих з балкона замку.

Королева була в чудовому настрої, одягнена в хутряне пальто, смарагдову сукню-міді в клітинку і хустку з торочкою. У неї в руках була тростина, волосся зібране в низький пучок у вухах виблискували великі золоті сережки, а на губах була яскрава помада. Поруч із королевою стояло крісло, в яке вона могла сісти, якщо втомиться.

Нагадаємо, у лютому королеві Маргрете зробили операцію на спині, яка минула успішно, і Її Величність зараз проходить курс реабілітації.

Королева Маргрете II / Фото: Getty Images

Ймовірно, на коронацію короля Чарльза III вона не поїде, вже було офіційно оголошено, що від данської королівської родини будуть присутні кронпринц Фредерік і кронпринцеса Мері з дітьми.

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