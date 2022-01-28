Вперше за 13 років: Байдени привезли до Білого дому кішку

У президентській резиденції з'явився новий мешканець.
Президент США Джо Байден та перша леді Джилл Байден привезли до Білого дому кішку. Востаннє кіт у резиденції жив за часів президентства Джорджа Буша-молодшого у 2009 році.
Звати кішку Віллоу. Перша леді США назвала її на честь міста Віллоу-Гроув у Пенсільванії, де вона виросла.
Домашньому улюбленцеві два роки, його забарвлення — таббі. У сірої короткошерстої красуні – зелені очі.
Пані Байден уперше побачила Віллоу під час передвиборчої кампанії чоловіка 2020 року у Пельсільванії. Джилл виступала перед виборцями, коли в цей момент кошеня вистрибнуло на сцену і перервало її промову. Господар ферми тоді зрозумів, що кішка має належати Джилл. Після того, як Байден став президентом, Джилл пообіцяла, що забере кішку до Білого дому.
Знімки Віллоу Джілл опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
Кішка звикає до свого нового будинку. Вона дивиться у вікно, грається з клубком ниток, гуляє резиденцією і обнюхує все.
"Віллоу облаштовується в Білому домі з улюбленими іграшками, ласощами і тепер має великий простір для дослідження і обнюхування", — сказав прессекретар першої леді Майкл Лароса.
Нагадаємо, президентське подружжя має щеня німецької вівчарки Коммандер, якого йому подарував на день народження брат Джеймс.
Раніше у Байденів було ще дві вівчарки – Мейджо та Чемп. Мейджо став поводитися агресивно у резиденції і тому його відправляли на перевиховання до кінолога. Потім собаку відправили жити до друзів сім'ї у спокійнішу обстановку. А 13-річний Чемп помер улітку минулого року.
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