Вперше за 13 років: Байдени привезли до Білого дому кішку

Вперше за 13 років: Байдени привезли до Білого дому кішку

У президентській резиденції з'явився новий мешканець.

Президент США Джо Байден та перша леді Джилл Байден привезли до Білого дому кішку. Востаннє кіт у резиденції жив за часів президентства Джорджа Буша-молодшого у 2009 році.

Звати кішку Віллоу. Перша леді США назвала її на честь міста Віллоу-Гроув у Пенсільванії, де вона виросла.

Кіт Байденів / Associated Press

Домашньому улюбленцеві два роки, його забарвлення — таббі. У сірої короткошерстої красуні – зелені очі.

Кіт Байденів / Associated Press

Пані Байден уперше побачила Віллоу під час передвиборчої кампанії чоловіка 2020 року у Пельсільванії. Джилл виступала перед виборцями, коли в цей момент кошеня вистрибнуло на сцену і перервало її промову. Господар ферми тоді зрозумів, що кішка має належати Джилл. Після того, як Байден став президентом, Джилл пообіцяла, що забере кішку до Білого дому.

Кіт Байденів / Associated Press

Знімки Віллоу Джілл опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Кішка звикає до свого нового будинку. Вона дивиться у вікно, грається з клубком ниток, гуляє резиденцією і обнюхує все.

Кіт Байденів / Associated Press

"Віллоу облаштовується в Білому домі з улюбленими іграшками, ласощами і тепер має великий простір для дослідження і обнюхування", — сказав прессекретар першої леді Майкл Лароса.

Кіт Байденів / Associated Press

Нагадаємо, президентське подружжя має щеня німецької вівчарки Коммандер, якого йому подарував на день народження брат Джеймс.

Раніше у Байденів було ще дві вівчарки – Мейджо та Чемп. Мейджо став поводитися агресивно у резиденції і тому його відправляли на перевиховання до кінолога. Потім собаку відправили жити до друзів сім'ї у спокійнішу обстановку. А 13-річний Чемп помер улітку минулого року.

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