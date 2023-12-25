Вперше за 30 років: Сара Йоркська з королівською родиною вийшла на прогулянку у Сандрінгемі

Колишня дружина принца Ендрю приєдналася до королівської родини в церкві різдвяним ранком, вперше за понад 30 років.

Сьогодні вранці Сара зненацька з'явилася на традиційній святковій церковній службі у церкві Святої Марії Магдалини у Сандрінгемі. Вона приєдналася до свого колишнього чоловіка принца Ендрю та інших членів королівської родини, коли вони здійснили коротку прогулянку від дому до церкви.

Сара Йоркська та Зара Тіндалл / Фото: Getty Images

Це вперше, коли герцогиня Йоркська приєдналася до королівської сім'ї за понад 30 років, оскільки після гучного розлучення пари 1996 року Сарі заборонили приєднуватися до сім'ї на Різдво.

Цього року король Чарльз пом'якшив підхід у цьому питанні та запросив Сару приєднатися до сім'ї у Сандрінгемі. Вона була в смарагдовому пальті, в руках тримала замшевий клатч і взула шкіряні ботильйони до тону на підборах. На голові у Сари був зелений обідок, волосся вона розпустила, одягла сережки-кільця і ​​зробила легкий макіяж очей.

Сара Йоркська / Фото: Getty Images

На Різдво Сара опублікувала в Instagram фотографію зі своїми доньками – принцесами Беатріс та Євгенією і написала:

"Ми насолоджуємося суспільством одне одного і відчуваємо подяку сьогодні. Сподіваюся, у всіх буде чудовий день. Щасливого Різдва всім, хто святкує, і всіх вітаю з прийдешнім святом!".

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