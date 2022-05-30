Вперше за 60 років: весільна тіара принцеси Діани виставлена на аукціон

Вперше за 60 років: весільна тіара принцеси Діани виставлена на аукціон

Знаменита весільна тіара принцеси Діани, в якій вона 1981 року виходила заміж за принца Чарльза, була виставлена на аукціоні Sotheby's в рамках святкування платинового ювілею королеви Єлизавети II.

Щоб відсвяткувати історичне 70-річчя правління королеви Єлизавети II на престолі престижний лондонський аукціонний дім, виставляє понад 40 королівських та аристократичних тіар, зокрема і культову весільну тіару принцеси Уельської Діани.

Знаменита тіара Спенсера насправді належить сім'ї Діани, аристократичне походження якої перегукується з періоду Тюдорів. Діадема не виставлялася від 1960-х років, повідомляє People.

Тіара Спенсерів / Фото: Getty Images

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Вона була створена 1767 року, а сучасний вигляд отримала у 1930-х роках, коли її переробила компанія Garrard, і нині тіара належить брату Діани — Чарльзу Спенсеру.

Сімейна реліквія, створена у вигляді гірлянди з серцем посередині, оточена безперервними завитками і прикрашена круглими діамантами ограновування "троянда", "кушон" та "груша". Центральний мотив у формі серця був особливо сентиментальною частиною дизайну, оскільки він був подарунком бабусі Діани, леді Синтії Гамільтон у день її весілля 1919 року.

Тіара / Фото: Getty Images

Протягом свого життя принцеса Діана одягала тіару лише сім разів (у період від 1983 до 1992 рік). Найбільше про тіару знають завдяки весіллю Діани та Чарльза 1981 року. Саме в ній принцеса йшла проходом собору Святого Павла у вишуканій весільній сукні від Елізабет Емануель з 30-метровим шлейфом.

Весілля принцеси Діани та принца Чарльза / Фото: Associated Press

Весілля принцеси Діани та принца Чарльза / Фото: Associated Press

Принцеса Діана / Фото: Associated Press

"Святкування ювілею королеви дало нам чудову можливість виставити на загальний огляд видатну добірку тіар благородного та королівського походження, багато з яких не виставлялися десятиліттями", — говорить Крістіан Споффорт, голова ювелірного відділу Sotheby's в Лондоні.

Тіара / Фото: Getty Images

Також на аукціоні буде виставлена діамантова тіара у формі хвилі, від Cartier 1904 року створення та кілька портретів королеви Єлизавети II.

Тіара Cartier / Фото: Getty Images

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