Вперше за 70 років правління: королева Єлизавета II не поїде до Лондона на зустріч із Джонсоном та новим прем'єр-міністром

Королева Єлизавета II не поїде наступного тижня до Лондона, щоб особисто прийняти Бориса Джонсона та його наступника на посаді нового прем'єр-міністра Великої Британії, ім'я якого стане відомим 5 вересня.

У Букінгемському палаці цю інформацію вже офіційно підтвердили, заявивши, що натомість політики відвідають Її Величність у Балморалі.

Борис Джонсон та королева Єлизавета II / Фото: Associated Press

96-річна Єлизавета II прийме в Шотландії в замку Балморал містера Джонсона разом із Ліз Трасс або Ріші Сунаком, залежно від того, хто стане новим прем'єр-міністром.

Королева традиційно проводить у Букінгемському палаці в Лондоні аудієнції з прем'єр-міністром, що йде, і з новим, але натомість містер Джонсон і новий лідер консерваторів, якому буде запропоновано сформувати уряд, вирушать до Балморала. Все через те, що стан здоров'я Її Величності зараз не сприяє тому, щоб їздити до Лондона і назад.

Борис Джонсон та королева Єлизавета II / Фото: Associated Press

У Шотландії королева Єлизавета II зазвичай проводить літні канікули і повернеться до Віндзорського замку не раніше жовтня.

Це буде перша церемонія призначення прем'єр-міністра на посаду поза стінами Букінгемського палацу за всю історію 70-річного правління британської королеви. Повідомляється, що незважаючи на проблеми зі здоров'ям, королева рішуче налаштована виконувати свої обов'язки до останнього.

Королева Єлизавета II / Фото: Getty Images

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