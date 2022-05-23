Вперше за 70 років: Єлизавета II може пропустити королівський салют на її честь

Вперше за 70 років: Єлизавета II може пропустити королівський салют на її честь

Через проблеми з мобільністю королева Єлизавета II знову може пропустити деякі важливі заходи, організовані на честь її дня народження та святкування платинового ювілею правління.

Щороку у червні королева відвідує парад Trooping the Colour, де на її честь дають салют. Цього року її діти принц Чарльз та принцеса Анна можуть прийняти королівський салют замість Її Величності, оскільки королева продовжує боротися із проблемами мобільності.

Як повідомляє Mirror, члени королівської родини планують замінити королеву під час деяких частин Trooping the Colour уперше за 70 років. Проте все ще є надія, що 96-річна королева все ще зможе бути присутньою на частині культової церемонії на параді кінногвардійців 2 червня.

Королева Єлизавета II на параді 1960 року / Фото: Associated Press

Військове шоу зазвичай триває кілька годин, включаючи парад з домашньою кавалерією і завершується захопливим військовим парадом. Цього року видовище відкриває довгі вихідні святкування платинового ювілею королеви.

Раніше повідомлялося, що королева може виїхати з Букінгемського палацу в кареті, щоб оглянути війська, апотім залишить на параді Чарльза, Вільяма та Анну. А потім вона знову з'явиться на балконі палацу для того, щоб привітати разом з іншими членами сім'ю підданих, що зібралися біля палацу.

Королева Єлизавета II / Фото: Associated Press

У минулому королева Єлизавета II завжди була присутньою під час військової церемонії, щоб відсвяткувати свій офіційний день народження, який зазвичай святкується у червні. Зазначимо, що ця традиція пішла від короля Георга II, який 1748 року поєднав щорічний літній військовий марш зі святкуванням свого дня народження, хоча народився король у жовтні. Відтоді правлячий монарх має можливість святкувати офіційний день народження влітку, тому що літо — ідеальний час для проведення параду.

Королева Єлизавета II / Фото: Associated Press

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