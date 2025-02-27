Вперше за багато років: Кейт та Вільяма заскочили за жестом, який вони ніколи не демонстрували публічно

Відео було знято під час візиту пари до міста Понтіпрідд у Південному Уельсі, де вони вчора провели цілий день.

Принц і принцеса Уельські відвідали кілька заходів, на одному з них спробували приготувати справжні валлійські пироги, а також тепло спілкувалися з публікою, яка прийшла привітатися.

Кейт і Вільям в Уельсі / Фото: Getty Images

У Instagram сторіз пізніше було опубліковано це відео, в якому Кейт і Вільям йдуть, тримаючись за руки, а в підписі написано: "Дякуємо, Понтипрідд!".

Кейт та Вільям Уельські / Фото: Instagram принца і принцеси Уельских

Принц і принцеса Уельські ніколи раніше не з'являлися на публічних заходах, тримаючись за руки, зазвичай вони дотримуються суворого протоколу на таких заходах. Лише один раз ми бачили їх тримаючись за руки — на наступний день після весілля, коли пара пройшлася територією Букінгемського палацу.

Кейт і Вільям наступного дня після свого весілля, 30 квітня 2011 року / Фото: Getty Images

Але після того, як Кейт перенесла лікування від раку і сім'я поділилася дуже ніжним відео, оголосивши про ремісію принцеси, вони вирішили продемонструвати ніжні почуття і на публічних заходах.

Рідкісний момент: Кейт і Вільяма зазнімкували на публіці тримаючись за руки

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