Вперше за багато років: король Чарльз III та королева Камілла прибули з державним візитом до Німеччини

Це справді був історичний візит. Перша пара Німеччини зустріла британських монархів біля однієї з найвідоміших пам'яток країни.
Король Чарльз III та його дружина королева-консорт Камілла прибули до Німеччини з триденним державним візитом. 29 березня біля Бранденбурзьких воріт короля та королеву вітали президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр та його дружина Ельке Бюденбендер.
Візит короля і королеви включатиме зустрічі, що підкреслюють важливість британо-німецьких відносин. Візит до цієї країни став історичним, оскільки це вперше майже за десятиліття, коли Сполучене Королівство приймається тут із офіційним державним візитом. Річ у тому, що останні кілька років свого перебування на престолі королева Єлизавета II не могла здійснювати закордонні поїздки, тому не приймала запрошення, надіслані їй для державних візитів.
Вийшовши з літака королева Камілла одразу привернула особливу увагу, адже вибрала для поїздки яскраве вбрання у бірюзовому кольорі та у своєму улюбленому фасоні. Вбрання створене для неї на замовлення британським модельєром Брюсом Олдфілдом і є новинкою у її гардеробі.
Образ складався із сукні-футляра та лаконічного пальта без ґудзиків із твідової тканини. Традиційно королева одягла капелюх, який був від знаменитого модиста Філіпа Трейсі — його прикрашало страусине перо. Також Камілла тримала в руці чорну сумку на короткій ручці, взула замшеві чоботи, на руки одягла чорні рукавички і зробила макіяж у ніжних тонах.
З прикрас королева віддала перевагу сережкам з перлами, золотому ланцюжку на шиї та маленькій броші з діамантами та бірюзою, що належала раніше королеві Єлизаветі II. Покійній монархині цю прикрасу подарувала її бабуся — королева Марія. Вважається, що Марія піднесла Єлизаветі брошку під час її конфірмації 1942 року.
Король був не настільки яскраво одягнений, як його дружина, але речі були підібрані відповідно до її вбрання — на Чарльзі III був костюм, біла сорочка, темно-синє пальто та блакитна краватка в принт.
Зазначимо також, що державний візит короля Чарльза та королеви Камілли мав відбутися у двох країнах, пара мала відвідати ще Францію, перш ніж вирушити до Німеччини. Однак через тривалі протести і заворушення у Франції, президент Макрон відклав їх візит до своєї країни на інший раз.
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