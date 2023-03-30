Вперше за багато років: король Чарльз III та королева Камілла прибули з державним візитом до Німеччини

Король Чарльз III та його дружина королева-консорт Камілла прибули до Німеччини з триденним державним візитом. 29 березня біля Бранденбурзьких воріт короля та королеву вітали президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр та його дружина Ельке Бюденбендер.

Король Чарльз III, королева Камілла, президент Франк-Вальтер Штайнмаєр та Ельке Бюденбендер / Фото: Associated Press

Візит короля і королеви включатиме зустрічі, що підкреслюють важливість британо-німецьких відносин. Візит до цієї країни став історичним, оскільки це вперше майже за десятиліття, коли Сполучене Королівство приймається тут із офіційним державним візитом. Річ у тому, що останні кілька років свого перебування на престолі королева Єлизавета II не могла здійснювати закордонні поїздки, тому не приймала запрошення, надіслані їй для державних візитів.

Вийшовши з літака королева Камілла одразу привернула особливу увагу, адже вибрала для поїздки яскраве вбрання у бірюзовому кольорі та у своєму улюбленому фасоні. Вбрання створене для неї на замовлення британським модельєром Брюсом Олдфілдом і є новинкою у її гардеробі.

Королева Камілла / Фото: Getty Images

Образ складався із сукні-футляра та лаконічного пальта без ґудзиків із твідової тканини. Традиційно королева одягла капелюх, який був від знаменитого модиста Філіпа Трейсі — його прикрашало страусине перо. Також Камілла тримала в руці чорну сумку на короткій ручці, взула замшеві чоботи, на руки одягла чорні рукавички і зробила макіяж у ніжних тонах.

З прикрас королева віддала перевагу сережкам з перлами, золотому ланцюжку на шиї та маленькій броші з діамантами та бірюзою, що належала раніше королеві Єлизаветі II. Покійній монархині цю прикрасу подарувала її бабуся — королева Марія. Вважається, що Марія піднесла Єлизаветі брошку під час її конфірмації 1942 року.

Королева Камілла / Фото: Getty Images

Король був не настільки яскраво одягнений, як його дружина, але речі були підібрані відповідно до її вбрання — на Чарльзі III був костюм, біла сорочка, темно-синє пальто та блакитна краватка в принт.

Король Чарльз III та королева Камілла / Фото: Getty Images

Зазначимо також, що державний візит короля Чарльза та королеви Камілли мав відбутися у двох країнах, пара мала відвідати ще Францію, перш ніж вирушити до Німеччини. Однак через тривалі протести і заворушення у Франції, президент Макрон відклав їх візит до своєї країни на інший раз.

Король Чарльз III, королева Камілла, президент Франк-Вальтер Штайнмаєр та Ельке Бюденбендер / Фото: Associated Press

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