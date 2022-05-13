Вперше за два місяці: королева Єлизавета II особисто була присутня на публічному заході

Вперше за два місяці: королева Єлизавета II особисто була присутня на публічному заході

Королева Єлизавета II вперше з'явилася на публіці з 29 березня, коли її востаннє бачили на публічному заході – службі пам'яті на честь її покійного чоловіка принца Філіпа.

Сьогодні, 13 травня, монархиня була помічена на одному зі своїх улюблених заходів – Королівському кінному шоу у Віндзорі. Її Величність сяяла, коли приїхала на захід на своєму Range Rover, щоб подивитися, як коні виходять на парад.

Королева Єлизавета II / Фото: Getty Images

Її Величність сиділа на передньому пасажирському сидінні автомобіля, одягнена у білу блузку та темний кардиган, а також була у сонцезахисних окулярах. Вона мала розслаблений вигляд, багато усміхалася і говорила з публікою, але з автомобіля не виходила. Єлизавета II має проблеми з мобільністю і їй важко пересуватися навіть з тростиною.

Королева Єлизавета II / Фото: Getty Images

Але на кінному шоу вона все ж таки пересувалася за допомогою цієї самої тростини, а публіка, кажуть, вітала королеву оваціями.

Королева Єлизавета II / Фото: Getty Images

Публіка, яка була присутня на заході, також прагнула зробити фото Її Величності. Монархиня відвідує кінне шоу щороку, коней дуже любить і раніше сама із задоволенням їздила верхи.

Читайте також: