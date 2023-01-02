Вперше за три роки: японська імператорська родина вийшла на публіку у повному складі

Пандемія та пов'язані з нею карантинні заходи сильно вплинули на графік офіційних виходів імператорської родини Японії.

Сьогодні, 2 січня, японська імператорська сім'я у повному складі вийшла на балкон імператорського палацу в Токіо, щоб привітати своїх підданих.

Bмператор Нарухіто, імператриця Масако / Фото: Associated Press

Захід відбувся вперше за три роки після перерви через пандемію коронавірусу.

На балконі зібралися всі члени сім'ї: почесна імператриця Мітіко, почесний імператор Акіхіто, імператор Нарухіто, імператриця Масако, принцеса Айко, наслідний принц Фуміхіто, принцеса Кіко і принцеса Како.

Імператор Нарухіто, імператриця Масако, принцеса Айко / Фото: Associated Press

Принцеса Айко розмовляє з наслідним принцом Акісіно та наслідною принцесою Кіко / Фото: Associated Press

Усі члени королівської сім'ї були у масках. Чоловіки одягли традиційні фраки, жінки були одягнені в елегантні сукні традиційного крою, які доповнили білими рукавичками та перлинними прикрасами: намистами, брошками та сережками, що також досить традиційно для королівської родини Японії.

Почесна імператриця Мітіко, почесний імператор Акіхіто, імператор Нарухіто, імператриця Масако, принцеса Айко, наслідний принц Фуміхіто, принцеса Кіко і принцеса Како. / Фото: Associated Press

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