Вперше за три роки: японська імператорська родина вийшла на публіку у повному складі

Пандемія та пов'язані з нею карантинні заходи сильно вплинули на графік офіційних виходів імператорської родини Японії.
Сьогодні, 2 січня, японська імператорська сім'я у повному складі вийшла на балкон імператорського палацу в Токіо, щоб привітати своїх підданих.
Захід відбувся вперше за три роки після перерви через пандемію коронавірусу.
На балконі зібралися всі члени сім'ї: почесна імператриця Мітіко, почесний імператор Акіхіто, імператор Нарухіто, імператриця Масако, принцеса Айко, наслідний принц Фуміхіто, принцеса Кіко і принцеса Како.
Усі члени королівської сім'ї були у масках. Чоловіки одягли традиційні фраки, жінки були одягнені в елегантні сукні традиційного крою, які доповнили білими рукавичками та перлинними прикрасами: намистами, брошками та сережками, що також досить традиційно для королівської родини Японії.
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