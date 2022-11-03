Вранці – література, увечері – мистецтво: королева Камілла працює не покладаючи рук

Королівський обов'язок буває іноді дуже обтяжливим. Час від часу працюючим членам королівської сім'ї доводиться відвідувати кілька заходів на день.

Досить важкий день видався сьогодні, 3 листопада, у королеви Камілли. Вранці у Букінгемському палаці вона зустрілася з поетом та літератором, автором дитячих книг Джозефа Коельйо, який став новим лауреатом премії Waterstones Children's 2022-2024.

Королева Камілла / Фото: Getty Images

А вже по обіді вона разом із королем Чарльзом III відвідала "Африканську моду" — виставку у музеї Вікторії та Альберта.

На другому заході Камілла була в тому ж одязі, але накинула на плечі елегантний чорний кейп-жакет.

Король Чарльз III та королева Камілла / Фото: Getty Images

Усі члени королівської сім'ї цими днями, напередодні Дня пам'яті, 11 листопада, носять на одязі брошки із червоним маком.

Таку саму брошку ми бачили сьогодні й у принцеси Кетрін, яка продемонструвала розкішний монохромний образ на заході, який відвідала разом із принцом Вільямом.

Принцеса Уельська / Фото: Getty Images

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