- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 346
- Час на прочитання
- 2 хв
Вразили всіх: Кейт і Вільям поділилися особливою фотографією після вчорашнього бенкету
Вчора ввечері принц і принцеса Уельські потішили королівських шанувальників своїми новими фотографіями в Instagram сторіз.
Кейт та Вільям викликали справжній королівський ажіотаж, опублікувавши напередодні початку державного бенкету у Віндзорському замку новий портрет.
А після бенкету, де Кейт з’явилася в розкішній сукні ручної роботи з мереживом від Phillipa Lepley, з клатчем в руках від Anya Hindmarch і взута в золоті туфлі-човники Aquazzura, пара опублікувала ще один приголомшливий знімок у сторіз.
Це був закулісний знімок, на якому Кейт і Вільям проводжаючи гостей — Дональда та Меланію Трампів — стояли задом до камери, тримаючись за руки.
Пара дуже рідко демонструє таку ніжність на публіці, тому це зворушило шанувальників Уельських.
«Кейт і Вільям дійсно сяяли на цій державній вечері. Обидва сини короля так добре і невимушено носять офіційний одяг, а ця сукня ідеально пасувала Кейт», «Ого! Вони мають неймовірний вигляд, просто чудово! А Кетрін, Боже мій, вона приголомшлива».
Нагадаємо, президент Трамп під час своєї промови також похвалив принцесу Кейт, сказавши, що вона має «такий сяйливий і такий здоровий вигляд». Принцеса мило усміхалася, сидячи поряд із Трампом і слухаючи його промову.
Нагадаємо, вчора експерт із читання по губах розсекретив, що Трамп сказав принцесі Уельській під час їхньої першої зустрічі в саду Віндзорського замку, де Уельських зустрічали президентське подружжя.