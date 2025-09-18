Вразили всіх: Кейт і Вільям поділилися особливою фотографією після вчорашнього бенкету

Кейт і Вільям Уельські / © Instagram принца і принцеси Уельских

Кейт та Вільям викликали справжній королівський ажіотаж, опублікувавши напередодні початку державного бенкету у Віндзорському замку новий портрет.

А після бенкету, де Кейт з’явилася в розкішній сукні ручної роботи з мереживом від Phillipa Lepley, з клатчем в руках від Anya Hindmarch і взута в золоті туфлі-човники Aquazzura, пара опублікувала ще один приголомшливий знімок у сторіз.

Кейт і Вільям Уельські / © Instagram принца і принцеси Уельских

Це був закулісний знімок, на якому Кейт і Вільям проводжаючи гостей — Дональда та Меланію Трампів — стояли задом до камери, тримаючись за руки.

Пара дуже рідко демонструє таку ніжність на публіці, тому це зворушило шанувальників Уельських.

«Кейт і Вільям дійсно сяяли на цій державній вечері. Обидва сини короля так добре і невимушено носять офіційний одяг, а ця сукня ідеально пасувала Кейт», «Ого! Вони мають неймовірний вигляд, просто чудово! А Кетрін, Боже мій, вона приголомшлива».

Кейт і Вільям Уельські / © Associated Press

Нагадаємо, президент Трамп під час своєї промови також похвалив принцесу Кейт, сказавши, що вона має «такий сяйливий і такий здоровий вигляд». Принцеса мило усміхалася, сидячи поряд із Трампом і слухаючи його промову.

Принцеса Кейт і Дональд Трамп / © Associated Press

Нагадаємо, вчора експерт із читання по губах розсекретив, що Трамп сказав принцесі Уельській під час їхньої першої зустрічі в саду Віндзорського замку, де Уельських зустрічали президентське подружжя.

