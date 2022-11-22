Вручили у день весілля: опубліковано зворушливий лист короля Георга VI для його дочки Єлизавети

20 листопада ми згадували весілля принцеси Єлизавети та принца Філіпа. Цього року пара відсвяткувала б 75-річчя їхнього союзу, якби дожила до цього часу.

Стала відома зворушлива історія, пов'язана з принцесою та її батьком королем Георгом VI, що сталася цього дня.

Єлизавета та принц Філіп / Фото: Associated Press

Король написав особистий лист своїй доньці в день її весілля. У цьому інтимному і дуже сердечному посланні монарх говорив про те, що "так гордий нею", але сказав, що відчуває, що "втратив щось цінне", коли віддав її заміж.

Цей лист короля Георга VI був вперше опублікований в офіційному акаунті королівської родини у твітері на святкуванні 68-ї річниці весілля королеви Єлизавети II та принца Філіпа 2015 року. Тепер лист, написаний в день весілля 20 листопада 1947 року, став ще пам'ятнішим, адже ні Єлизавети, ні Філіпа вже немає в живих, пише express.co.uk.

Принцеса Єлизавета з батьками / Фото: Associated Press

Щирий особистий лист висловив побажання короля принцесі та її новому чоловікові замість традиційної промови батька нареченої на весільному прийомі. У короля був відомий дефект мови у вигляді заїкуватості, і, незважаючи на те, що він подолав його в роки, що передували весіллю його дочки, вважається, що він по можливості уникав публічних виступів, чому його дорога Лілібет дуже співчувала.

Принцеса Єлизавета та принц Філіп / Фото: Associated Press

"Я так пишався тобою і був схвильований тим, що ти була так близько до мене під час нашої довгої прогулянки Вестмінстерським абатством, але коли я простяг твою руку архієпископу, я відчув, що втратив щось дуже цінне. Ти була дуже спокійною і зібраною під час служби та говорила свої слова з такою переконаністю, що я знав, що все гаразд.

Принцеса Єлизавета з батьком королем Георгом VI / Фото: Associated Press

Я з гордістю спостерігав, як ти росла всі ці роки під умілим керівництвом матусі, яка, як ти знаєш, у моїх очах найчудовіша людина на світі, і я можу, я знаю, завжди на тебе розраховувати, і тепер і на Філіпа, щоб допомогти у нашій роботі. Ти залишила нас, залишивши велику прогалину в нашому житті, але пам'ятай, що твій старий будинок, як і раніше, твій, і повертайся до нього якнайчастіше. Я бачу, що ти дуже щаслива з Філіпом, і це правильно, але не забувай нас — це бажання твого відданого тата який дуже сильно тебе любить", - написав у тому листі Георг.

Принцеса Єлизавета та принц Філіп / Фото: Associated Press

Заміж принцеса Єлизавета виходила в 21 рік, а через чотири роки в 25 несподівано, після раптової смерті батька, стала новою королевою Великої Британії. 2022 року монархиня відсвяткувала 70-річчя свого правління і мирно пішла з життя, немов поставивши крапку, завершивши всі свої справи.

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