Врятувати історію та красу: як захищають від обстрілів пам'ятники в українських містах

Врятувати історію та красу: як захищають від обстрілів пам'ятники в українських містах

Ворог не шкодує нікого і нічого: під обстрілами гинуть люди та будинки. Багато пам'яток історії та культури пошкоджено чи зруйновано.

Наразі скрізь, де тільки можливо, комунальні служби, волонтери та городяни рятують дорогі їм пам'ятники.

Пам'ятники та паркову скульптуру укутують захисними сітками, закривають дошками та закладають мішками з піском. Ми всі сподіваємося, що це допоможе і улюблені твори не загинуть від попадання бомб та уламків.

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Пам'ятник Данте Аліг'єрі у Києві.

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Пам'ятник Тарасу Шевченку у Харкові.

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Пам'ятник дюку де Рішельє, Одеса.

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Пам'ятник українському важкоатлету, олімпійському чемпіону Леоніду Жаботинському, Запоріжжі.

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Пам'ятник гетьманові Сагайдачному у Києві.

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Пам'ятник княгині Ользі, апостолам Андрію, Кирилу та Мефодії у Києві.

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Фонтан Діани на площі Ринок у Львові.

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Пам'ятник Богдану Хмельницькому у Києві.

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Пам'ятники у центрі Львова.

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Фонтан Самсон у Києві.

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Пам'ятник князю Володимиру Великому.

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