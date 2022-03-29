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Врятувати історію та красу: як захищають від обстрілів пам'ятники в українських містах

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Врятувати історію та красу: як захищають від обстрілів пам'ятники в українських містах

Getty Images

Ворог не шкодує нікого і нічого: під обстрілами гинуть люди та будинки. Багато пам'яток історії та культури пошкоджено чи зруйновано.

Наразі скрізь, де тільки можливо, комунальні служби, волонтери та городяни рятують дорогі їм пам'ятники.

Пам'ятники та паркову скульптуру укутують захисними сітками, закривають дошками та закладають мішками з піском. Ми всі сподіваємося, що це допоможе і улюблені твори не загинуть від попадання бомб та уламків.

© Getty Images
Getty Images

Пам'ятник Данте Аліг'єрі у Києві.

© Getty Images
Getty Images

Пам'ятник Тарасу Шевченку у Харкові.

© Getty Images
Getty Images

Пам'ятник дюку де Рішельє, Одеса.

© Getty Images
Getty Images

Пам'ятник українському важкоатлету, олімпійському чемпіону Леоніду Жаботинському, Запоріжжі.

© Getty Images
Getty Images
© Getty Images
Getty Images

Пам'ятник гетьманові Сагайдачному у Києві.

© Getty Images
Getty Images

Пам'ятник княгині Ользі, апостолам Андрію, Кирилу та Мефодії у Києві.

© Getty Images
Getty Images

Фонтан Діани на площі Ринок у Львові.

© Getty Images
Getty Images

Пам'ятник Богдану Хмельницькому у Києві.

© Getty Images
Getty Images

Пам'ятники у центрі Львова.

© Getty Images
Getty Images

Фонтан Самсон у Києві.

© Getty Images
Getty Images

Пам'ятник князю Володимиру Великому.

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Дата публікації
Перегляди
2347
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