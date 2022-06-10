Все було продумано заздалегідь: чому Гаррі і Меган посадили в другий ряд на ювілеї королеви

Все було продумано заздалегідь: чому Гаррі і Меган посадили в другий ряд на ювілеї королеви

Святкування платинового ювілею Єлизавети II давно завершилося, але у пресі продовжують обговорювати подробиці. Особливо багато уваги приділяється приїзду на свято скандальних Сассексів.

Як повідомляє Daily Mail, план розсадження запрошених на святкування платинового ювілею правління королеви у соборі Святого Павла був ретельно продуманий заздалегідь.

План розсадження на ключовому заході ювілею, можливо, був складений так, щоб Гаррі та Меган не з'являлися на фотографіях з іншими високопоставленими членами королівської родини.

Кореспондент видання Річард Іден припускає, що принцесам Беатріс та Євгенії, можливо, було наказано залишатися на своїх місцях після закінчення церемонії і не випускати в прохід герцога та герцогиню Сассекських, щоб згодом уникнути появи у ЗМІ будь-яких невдалих фотографій зі старшими.

Таким чином, під час виходу сім'ї із собору Меган та Гаррі залишилися далеко позаду. Їм довелося чекати, поки всі інші в їхньому ряду вийдуть першими, щоб їх не можна було сфотографувати ні з ким з першого ряду, і вони не були на тих самих знімках, що й принц Чарльз з Каміллою або Вільям з Кейт.

Меган та Гаррі / Фото: Getty Images

Королівська кореспондентка Вікторія Мерфі повідомила, що вона впевнена, що план розсадження був продуманий до дрібниць.

І справді, не було фотографій, де Вільям і Гаррі були б на одному знімку, якщо не брати до уваги спільних планів у соборі. Також дуже промовистим є те, що Вільям і Гаррі не докладали зусиль, щоб їх бачили поряд в одному кадрі.

Меган та Гаррі / Фото: Associated Press

Однак той факт, що Гаррі і Меган поводилися досить стримано і з'являлися тільки там, де обіцяли з'явитися, а не в інших місцях, позитивно позначився на сімейних стосунках, вважає королівський біограф і письменник Роберт Гардман.

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