Все частіше усміхається: 95-річна королева Єлизавета II на новому заході в Шотландії

Все частіше усміхається: 95-річна королева Єлизавета II на новому заході в Шотландії

Королева Єлизавета II перебуває з візитом в Шотландії.

Британська монархиня сьогодні дала аудієнцію першій міністерці Шотландії Ніколі Стерджен. Зустріч відбулася в Палаці Голіруд в Единбурзі.

95-річна королева поїхала в свій перший тур після смерті чоловіка принца Філіпа в квітні 2021 року. У Шотландії Її Величність перебуває під час так званого Королівського тижня, де вона проведе низку заходів, присвячених спільноті, інноваціям та історії.

Королева Єлизавета II і Нікола Стерджен / Getty Images

На аудієнцію монархиня прийшла в ніжно-блакитній сукні з білими квітами і в лакованих туфлях на підборах. Поруч з королевою на підлозі стояла сумка від бренду Launer. Єлизавета II була з перлинним намистом на шиї, в перлинних сережках і з брошкою на грудях. Легке укладання і макіяж з темною помадою на губах доповнювали образ.

50-річна Нікола Стерджен також вибрала блакитний костюм для зустрічі. Костюм політикиня поєднала з блакитними замшевими туфлями-човниками, сережками-цвяшками, акуратним укладанням і легким макіяжем.

Королева Єлизавета II / Getty Images

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Вчора, в день приїзду до Шотландії, королева Єлизавета II з'явилася на публіці в красивому блакитному пальті та з чудовим настроєм. До тону вбрання королеви був підібраний капелюх з квітами, також в руках вона тримала сумку від Launer і була взута в туфлі від Anello & Davide. У поїздці королеву супроводжує онук принц Вільям, а 30 червня його змінить дочка принцеса Анна.

Королева Єлизавета II / Getty Images

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