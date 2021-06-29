Все частіше усміхається: 95-річна королева Єлизавета II на новому заході в Шотландії

Королева Єлизавета II перебуває з візитом в Шотландії.
Британська монархиня сьогодні дала аудієнцію першій міністерці Шотландії Ніколі Стерджен. Зустріч відбулася в Палаці Голіруд в Единбурзі.
95-річна королева поїхала в свій перший тур після смерті чоловіка принца Філіпа в квітні 2021 року. У Шотландії Її Величність перебуває під час так званого Королівського тижня, де вона проведе низку заходів, присвячених спільноті, інноваціям та історії.
На аудієнцію монархиня прийшла в ніжно-блакитній сукні з білими квітами і в лакованих туфлях на підборах. Поруч з королевою на підлозі стояла сумка від бренду Launer. Єлизавета II була з перлинним намистом на шиї, в перлинних сережках і з брошкою на грудях. Легке укладання і макіяж з темною помадою на губах доповнювали образ.
50-річна Нікола Стерджен також вибрала блакитний костюм для зустрічі. Костюм політикиня поєднала з блакитними замшевими туфлями-човниками, сережками-цвяшками, акуратним укладанням і легким макіяжем.
Вчора, в день приїзду до Шотландії, королева Єлизавета II з'явилася на публіці в красивому блакитному пальті та з чудовим настроєм. До тону вбрання королеви був підібраний капелюх з квітами, також в руках вона тримала сумку від Launer і була взута в туфлі від Anello & Davide. У поїздці королеву супроводжує онук принц Вільям, а 30 червня його змінить дочка принцеса Анна.
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