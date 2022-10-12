Все через дату коронації Чарльза: шанувальники Меган і Гаррі розлючені

Учора Букінгемський палац офіційно озвучив цю особливу дату, яку вибрав монарх для своєї коронації. Ми вже писали, що це день народження онука Чарльза – Арчі, сина принца Гаррі та Меган Маркл, якому якраз виповниться 4 роки. У такий спосіб назріває питання, чому Чарльз вибрав саме цю дату для своєї коронації.

Королівські шанувальники вже лютують, вони пишуть у твітері гнівні коментарі:

"Отже, король Чарльз призначив свою коронацію на 6 травня наступного року ... Як раз на день, коли його онуку принцу Арчі Сассекскому виповнюється 4 роки".

"Чи навмисно дата коронації короля збігається з днем ​​народження Арчі?".

"Хм, дивно, що коронація припадає на день народження принца Арчі".

"Коронація короля Чарльза III та королеви Камілли відбудеться 6 травня 2023 року — у день народження Арчі. Чудовий хід, Ваша Величносте".

Король Чарльз III, принц Вільям, принцеса Кейт, герцогиня Меган та принц Гаррі / Фото: Getty Images

Багато хто пише, що король слідує прикладу сина Гаррі та його дружини Меган, навмисно вибравши цю дату, оскільки зазвичай Сасекські публікують нові фотографії або роблять важливі оголошення якраз, коли якісь важливі оголошення або фото публікують члени британської королівської родини, пише express.

Інші ж шанувальники припускають, що таким чином король демонструє Гаррі та Меган, що для нього важлива сім'я і ця дата може стати ніби оливковою гілкою для пари.

"День коронації – це і день народження Арчі. Для мене це символізує те, що, хоча королівська родина – це інститут, сім'я завжди залишиться сім'єю", – пише один із шанувальників.

"Я сподіваюся, що це оливкова гілка від батька до сина та від короля до принца", — додає ще один.

Король Чарльз III, принц Гаррі та Меган / Фото: Getty Images

Поки невідомо, чи Меган і Гаррі будуть присутні на коронації, незважаючи на їхню присутність на ювілеї королеви та її похороні у вересні 2022 року. Сасекські також поки що ніяк не коментували офіційну заяву Букінгемського палацу.

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