Все через фільм: Меган і Гаррі хочуть позбавити титулів

Члени британської королівської родини навряд чи дивилися документальний фільм про Меган і Гаррі і точно не даватимуть на цю тему жодних коментарів.

А от у суспільстві після виходу перших трьох серій серіалу вирує вихор емоцій. Депутат-консерватор Боб Сілі закликає позбавити Гаррі та Меган титулів після виходу цього документального фільму. Він навіть запропонував внести зміни до законодавства, повідомляє express.co.uk.

Член парламенту Боб Сілі звинувачує герцога і герцогиню в "монетизації" їхніх титулів, а також в "агресивних" та "неймовірних" атаках як на Велику Британію, так і на королівську родину і зокрема на короля Чарльза III.

Раніше ми розповідали, що підтримка монарха після виходу фільму на екрани не зменшилася, а навіть навпаки. Чарльз відвідав кілька заходів минулого тижня і на публіці мав досить зосереджений та усміхнений вигляд. Зрозуміло, що якось реагувати на кіно, що вийшло, монарх не планує.

Король Чарльз III / Фото: Getty Images

Але повернемось до депутата. Повідомляється, що він вніс на розгляд законопроєкт про приватних членів королівської сім'ї, щоб допомогти Таємній раді знизити статус герцога та герцогині Сассекських.

Цей закон внесе поправки до Закону про позбавлення титулів 1917 року, який спочатку було ухвалено, щоб дозволити позбавлення королівських титулів та перів тих, хто підтримував ворога у Першій світовій війні.

Нагадаємо, документальний серіал із шести частин є першим продуктом, створеним в результаті угоди, яка, як повідомляється, була підписана 2020 роек з потоковим сервісом Netflix на суму до 100 мільйонів доларів. Наступні три епізоди документального серіалу про Сассекських вийдуть на стримінговому гіганті 15 грудня.

Меган Маркл / Фото: Associated Press

Тим часом глядачі піддали цей серіал критиці, звинувачуючи Netflix у тому, що вони розпіарили його на максимально можливому рівні. Компанія рекламувала шоу, як "безпрецедентне" і поставлене лауреатом премії "Еммі" режисером Ліз Гарбус, а тепер воно критикується ще й за те, що не виправдало очікувань публіки.

Меган та Гаррі / Фото: Associated Press

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