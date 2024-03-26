Все через королеву: момент на весіллі Діани и Чарльза, який найбільше схвилював принцесу

Принцеса Діана виходила заміж дуже юною, їй було на той момент лише 20 років.

У новій біографії принцеси Уельської, яку написав Ендрю Мортон і, яка вийшла у видавництві "Фабула", розповідається про момент, через який леді Ді дуже сильно нервувала, коли йшла до вівтаря у соборі Святого Павла.

Ці історії принцеса Уельська розповіла сама своєму біографу лише за шість років до своєї трагічної загибелі в Парижі.

"У понеділок, коли у нас була репетиція, я багато плакала, бо на мене раптово подіяла вся та напруга. Але до середи зі мною уже все було гаразд, я зосередилася на тому, що мені потрібно було пройти проходом з батьком попід руку, і я пам’ятаю, як страшенно хвилювалася через реверанс королеві", - пригадувала Діана той день.

Принцеса Діана робить реверанс перед королевою Єлизаветою II у день свого весілля з Чарльзом / Фото: Getty Images

Попри те, що напередодні принц Чарльз зізнався своїй майбутній дружині в тому, що він її не кохає, вона зважилася вийти за нього заміж та сподівалася, що їхній шлюб буде щирим та щасливим. А ще Діана була дуже закохана.

"Я пам’ятаю, як була настільки закохана у свого чоловіка, що не могла відвести від нього очей. Я просто вважала себе найщасливішою дівчиною у світі. Він збирався піклуватися про мене. Що ж, чи помилилася я у своєму припущенні?", - казала через багато років принцеса Уельська.

Весілля принцеси Діани і принца Чарльза / Фото: Getty Images

Попри те, що шлюб Діани и Чарльза таки не був аж надто щасливим, принцеса народила в ньому двох прикрасних синів. Одному з них невдовзі доведеться стати новим королем Великої Британії.

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